„Šlo pravděpodobně o BMW X1, nebo podobný vůz, který 31. ledna ve 22:56 vjel na naši travnatou vzletovou a přistávací dráhu, kde přibližně tři minuty driftoval,“ přibližuje Jan Melša, jeden z členů Leteckého a modelářského klubu Všeň, který o incidentu informoval policii.
Podle něj řidič, který má na svědomí škodu v řádu tisíců korun, ohrozil život přistávajících pilotů. Tamní plocha neslouží jen pro vzlety a přistávání ultralehkých letadel, ale i složkám integrovaného záchranného systému.
„A v rámci výcviku ji využívají také větší stroje například typu Antonov An-2, Cessna 172 a další. A to celoročně,“ zdůrazňuje Melša, sám sportovní pilot. Občas prý na letiště někdo vjede, ale že by se vydal až do poloviny dráhy, to dosud nezaznamenal.
Na policii se obrátila také rodina žijící poblíž letiště, která si v noci všimla světel a automobilu na přistávací dráze. „Hlídka přijela poměrně rychle, ale vozidlo už bylo pryč,“ popisuje Josef Čičkán.
Policie okolnosti případu vyšetřuje, aby mohla stanovit jeho právní kvalifikaci. „Předmětem řízení je nejen zjištění výše škody, ale i pátrání po dosud nezjištěném pachateli a ustanovení vozidla, kterým uvedený skutek spáchal,“ uzavírá policejní mluvčí Dagmar Sochorová.
S neukázněnými driftery se potýká policie po celé republice, v minulosti je zlákalo i parkoviště ve sportovním areálu Vesec na Liberecku. Uplynulý víkend v noci zničili řidiči tří automobilů běžkařské tratě na Polevsku. Následně však nabídli pomoc při opravách a odpoledne strávili zahazováním kolejí.