Lidové sady získají skleněnou přístavbu, diváci lépe uvidí na jeviště

Tou hlavní změnou ale bude prosklená přístavba s malým sálem, která podle projektu a připravených vizualizací vznikne v zahradě kulturního domu.

Práce tu přijdou na celkem zhruba 200 milionů korun. Kraj také získal dotaci z Národního plánu obnovy. Náměstkyně hejtmana pro kulturu Květa Vinklátová řekla, že projekt je nyní ve fázi, v níž navržené architektonické řešení schválili památkáři.

„My musíme mít postaveno do podzimu 2025. To znamená, že jsme v situaci, kdy do roka od přidělení dotace, což bylo letos v březnu, musíme vyprojektovat a získat stavební povolení, abychom mohli soutěžit dodavatele stavby a začít s rekonstrukcí,“ dodala.

Kulturní dům Lidové sady spadá pod správu areálu liberecké zoo, která v nich má i svoje kanceláře. Památkově chráněný romantickosecesní objekt, který byl postavený mezi lety 1900 až 1901, má v současnosti ve svém zázemí velký i malý sál, experimentální studio nebo vyhlídkovou věž, která je vysoká 35 metrů.

Centrum nabízí hudební a taneční akce, tvůrčí dílny, přednášky a další pořady. V roce 2019, tedy posledním roce před covidem, kdy centrum fungovalo bez omezení, v něm bylo přes 430 pořadů a akcí, a navštívilo ho zhruba 86 tisíc lidí.

V posledních desetiletích se na rozlehlé budově dělaly jen dílčí opravy, jako například opravy fasády, věže, přísálí nebo restaurace. Budova ale potřebuje rozsáhlou celkovou přestavbu. Ta, kterou kraj připravuje, ale bude zaměřená na interiér budovy, který se téměř kompletně změní.

Hlavně půjde o vylepšení akustiky v sále, která je v tuto chvíli značně nekvalitní. Přibude nová klimatizace, opravou projde vytápění. V budově namontují mimo jiné i výtah.

„Prostory navíc dostanou nové akustické obklady,“ uvedl Martin Březina za ateliér Mepro, který je autorem architektonického řešení rekonstrukce.

Variabilní hlediště

Diváci by se také mohli dočkat zbrusu nového variabilního teleskopického hlediště s dvěma sty padesáti místy, které vyroste v hlavním sále. To by mělo umožnit dobrý výhled i lidem, kteří budou sedět v zadních řadách.

Nahradí tak současné rozložení sálu, kdy jsou během akcí v sále rozestavěné řady židlí ve stejné úrovni. Lidé ze zadních řad tak lépe uvidí na jeviště. Kvůli výsuvnému hledišti bude nutné zrušit dnešní hlavní vstup z foyer, do velkého sálu se tak návštěvníci dostanou jen z přísálí. Pokladny, které ve foyer jsou, se pak přemístí do vstupu kulturního centra.

„V druhém nadzemním podlaží jsou podle návrhu tři navzájem propojitelné salonky, učebny se zázemím a šatny, stejně jako provozní místnosti jeviště,“ vysvětlil Březina.

Největší proměnou, kterou zaznamenají i kolemjdoucí, ale bude plánovaná skleněná přístavba směrem do zahrady. Tam vznikne nový malý sál, který nahradí ten stávající. V současném malém sále totiž chybí například zázemí pro účinkující, a dispozičně je nevhodný.

Podle plánu se tak zbourá a na jeho místě vyroste prosklená přístavba. Masivní přestavba interiéru se naopak nedotkne restaurace Formanka, která v budově sídlí, a předělávat se nebudou ani fasády.

„Vymění se vybraná okna a prosklené stěny s dveřmi a s tím budou provedeny i související stavební práce,“ dodal Březina.