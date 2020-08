Liberecký a Ústecký kraj chtějí pomoc od vlády, jinak zruší spoje

V březnu a dubnu zmizelo z autobusů a vlaků v regionu padesát až sedmdesát procent cestujících. Ztráty a pokles tržeb do konce roku pak oba kraje odhadují na čtvrt miliardy korun. Pokud kompenzace nepřijde, nejen že peníze budou scházet v rozpočtu krajů na příští rok a tím pádem přijdou škrty, ale v mezním případě hrozí i rušení některých spojů.

Kraje přišly o 118 milionů

Na jaře ztratil Liberecký kraj ve veřejné dopravě 36 milionů korun. Sousední Ústecký pak 82 milionů. V době pandemie fungovala doprava v Česku téměř tři měsíce v omezeném režimu, jelikož žáci a studenti nedojížděli do škol a řada zaměstnanců pracovala z domova. Oba kraje se již s problémem obrátily na ministerstvo dopravy, podle nich zatím bez výsledku.

„Pokud bychom se na nějakém způsobu pokrytí těchto výpadků nedohodli, bude při tvorbě nového rozpočtu veliký tlak na to, kde najít úspory. Už při minulé ekonomické krizi se dělaly analýzy, které spoje jsou nejméně vytížené. Mohlo by se stát, že to zasáhne okrajové části kraje a spoje, kde jezdí málo cestujících, jako jsou třeba ty noční. Jenže to jde přeci celé proti smyslu veřejné dopravy. My potřebujeme zabezpečit celé území kraje a nemůžeme některým částem říci, že tam nic nepojede,“ popsal hejtman Libereckého kraje Martin Půta.

Ten za jednu z variant řešení považuje možnost, že stát mezi kraje rozdělí peníze, jež ušetřil na kompenzacích slev za studenty a seniory. Například v Ústeckém kraji šlo přibližně o částku 24 milionů korun. Liberecký kraj takovou statistiku nemá.

„Když čtu dojemnou starost o propady příjmů hokejové a fotbalové ligy, kde se mluví o zhruba sedmi stech milionech, tak věřím, že se najde nějaký způsob, jak tyto naše výpadky kompenzovat. Nechceme dopravu omezovat, zatím jsme k tomu nepřistoupili, jde o síť, která se léta budovala,“ dodal Půta.

Škrty přinesou pokles tržeb

K největšímu úbytku cestujících došlo v Libereckém kraji ve druhé polovině března, kdy jejich počet ve veřejné dopravě klesl na 26 procent. Na konci dubna už využívalo veřejnou dopravu přibližně 35 procent „původních“ cestujících, na konci května 57 a v červnu již 71 procent.

Náměstek hejtmana Ústeckého kraje pro dopravu Jaroslav Komínek je přesvědčen, že pokud budou hejtmanství muset škrtat spoje, přinese to další pokles cestujících a další pokles tržeb. Na vině budou horší jízdní řády a tudíž menší atraktivnost autobusů a vlaků pro obyvatele.

„Stát na nás v době koronaviru naléhal, ať hlavně nerušíme veřejnou dopravu, protože tu bylo hodně cestujících do práce jako jsou zdravotní sestry, prodavačky nebo zaměstnanci v průmyslových zónách. Počítali jsme tak s tím, že až to pomine, že nám stát pomůže,“ řekl Komínek. „Pokud se nějaké spoje zruší v síti, kterou budujete několik let, tak se zhroutí.“

Nejen že jsou v Libereckém kraji za březen až červen výnosy z jízdného z meziměstské veřejné dopravy zhruba o 40 milionů korun nižší než loni, ale prognóza není dobrá ani do nejbližší budoucnosti. „Do konce roku předpokládáme propad zhruba o devadesát milionů korun,“ doplnil náměstek libereckého hejtmana Jan Sviták.