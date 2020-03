Restaurace bojují proti zkrachování, jídlo i pití prodávají přes okno

Výdejní okénko zřídil třeba majitel restaurace U Košků v libereckých Pavlovicích Jan Košek. „Zájem o tento druh služby sice není žádná hitparáda oproti tomu, kdybychom mohli mít normálně otevřeno, ale je to lepší, než mít nulový příjem. Poslední dny chodí lidí trochu více,“ říká Košek.

Už teď ví, že na zavření restaurace ekonomicky doplatí. „Určitě nás to citelně zasáhne. Manželka a já jsme oba živnostníci, platíme lidi a nemáme nyní skoro žádný příjem. Nějaká bezúročná půjčka od státu nás nevytrhne. Přicházíme o peníze a ještě se máme zadlužit do budoucna? To ne,“ upozorňuje restauratér.



Kávu i občerstvení přes okno lidem v těchto dnech nabízí též podnik FofrKafe v podloubí na náměstí před libereckou radnicí. Jeho majitel Leoš Pavlata už musel kvůli vládnímu nařízení propustit brigádníky.

„Fungujeme jen s lidmi, kteří jsou u nás zaměstnáni na plný úvazek. Tržby máme teď mnohem nižší než dříve. Přímý ekonomický dopad ale natvrdo ucítíme, až přijde povinnost zaplatit mzdy nebo daně,“ svěřuje se Pavlata.

Dorty a zákusky pro záchranáře nebo lékárníky

Jiné podniky se rozhodly, že namísto uživení se za každou cenu budou pomáhat potřebným. Třeba Coffee Story v centru krajského města peče dorty a zákusky pro záchranáře, zdravotní sestry, hasiče, ale i pro prodavačky v supermarketech nebo lékárníky.

„Udělali jsme pro ně malou sbírku mezi našimi zákazníky a další náklady jdou za námi. Nechtěli jsme doma sedět se založenýma rukama a nic nedělat. Vidíme, jak jsou lidé překvapení a vděční, a to nás nabíjí,“ uvádí majitelka provozovny Martina Růžičková. Na to, jak na ni dolehne částečný výpadek příjmů, nechce ani pomyslet.

„Snažím se to vytěsnit, zatím nad tím nepřemýšlet. Teď nedokážeme vůbec odhadnout, jak moc nás to všechno bude bolet, protože ani nevíme, kdy to skončí,“ podotýká Růžičková.

V regionu fungují přes výdejní okénka také nadnárodní řetězce fast foodů jako například KFC nebo Bageterie Boulevard. „Předběžně počítáme s modelem, při kterém přijdeme o polovinu denních tržeb celé sítě,“ tvrdí provozní ředitel Bageterie Boulevard Jiří Štěpánek.