iQlandia bojuje o přežití, už propustila údržbáře i lektory

Liberecká iQlandia bojuje o přežití. Aby mohla dál fungovat, potřebuje dvanáct milionů korun, které by vykompenzovaly dvouměsíční výpadek na tržbách. Už teď muselo oblíbené science centrum propustit téměř třetinu zaměstnanců. A pokud se kýžená částka nepodaří sehnat, může být hůř.

iQlandie se proto rozhodla požádat o pomoc veřejnost. Na portálu darujme.cz spustila kampaň, ve které mohou přispět jednotlivci i firmy.



Během koronavirové pauzy přišla iQlandia na tržbách o deset milionů. Na příjmech ze vstupného je závislá z devadesáti procent a opatření související s koronavirem jsou tak pro ni likvidační.

„Nejsme příspěvková organizace, které by pomohlo město či kraj. Jsme obecně prospěšná společnost, a co vyděláme, to máme. Nyní máme jen nulu na účtech a vyjednanou půjčku, která nám pomůže na dva tři měsíce,“ vysvětlil ředitel centra Pavel Coufal s tím, že žádnou finanční podporu nedostávají ani od státu.

Podobně jako v Liberci jsou podle něj na tom i v Plzni a v Ostravě.

„Reálně hrozí science centrům zavření, pokud se nedočkají pomoci,“ upozornil ředitel.

Liberecká iQlandia podle něj využila vládní podporu a z programu Antivirus čerpala příspěvky na mzdy. Ani to ale nepomohlo, aby se vyhnula propouštění. O práci přišli pokladní, uklízečky, údržbáři ale i lektoři.

Pomoc zvenčí

„Nechali jsme si kolegy, se kterými se nám centrum znovu podaří nastartovat, a kteří mají dlouholetou praxi a know-how,“ poznamenal Coufal.

Finanční pomoc podle ředitele zatím slíbil Liberecký kraj, který loni přispěl částkou půl milionu korun. Letos by mohla být ještě vyšší. „Věříme, že to tak bude a nehodí nás přes palubu,“ dodal Coufal.

„Od statutárního města Liberec máme slíbeno pro letošní rok podporu devět set tisíc na programy pro školy. Bohužel již byla částka redukována na polovinu,“ pokračoval ředitel.

Podle náměstka primátora Ivana Langra schválilo zastupitelstvo města na svém dubnovém zasedání 400 tisíc jako kredit pro liberecké základní školy.

„Do výše této částky mohou v iQlandii bezplatně odebírat vzdělávací programy. Tato částka i její využití je stejná jako v předchozích dvou letech. Zatím nejsem informován o tom, že by iQlandia v novém školním roce nefungovala, takže ani nemůžu předjímat další kroky,“ dodal náměstek, který původně navrhoval kredit 800 tisíc korun.

Vědecká centra nikdo nenahradí

Záchranou tak mohou být pro iQlandii příspěvky od firem. „Některé již pomáhají, ač vím, že situace teď není jednoduchá nikde,“ okomentoval Coufal. Podle něj si mnoho zaměstnavatelů uvědomuje, že stále více potřebují personál schopný pracovat s moderními technologiemi, specialisty, kterých je na trhu práce permanentní nedostatek.

„A právě vědecká centra studentům tyto náročné obory atraktivně představují, mají špičkové vybavení a dokážou reflektovat potřebu trhu práce,“ vysvětlil Coufal.

Do iQlandie ročně přijde přes 400 tisíc návštěvníků. Jen školních tříd je to kolem čtyř tisíc. „Pokud bychom byli nuceni provoz ukončit, kraj by přišel o jednu ze svých největších turistických atrakcí a významnou vzdělávací instituci,“ uzavřel ředitel.