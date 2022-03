Liberecká výšina opět vítá zákazníky, změnila se restaurace i sál

„Je to pro nás velký den. Spadl nám obrovský kámen ze srdce, ale ještě zdaleka nekončíme, protože nás čeká celá druhá část,“ uvědomuje si Martin Hřebík, který společně s Janem Fantou křísí jednu z dominant Liberce.

První změny uvidí návštěvníci již při vstupu do restaurace. „Dřív byla v loveckém stylu, ale kvůli vycpaným zvířatům a parožím působila přeplácaně. To jsme všechno dali pryč. Z původního interiéru tak zůstalo jen dřevěné obložení, které jsme rozšířili po dalších stěnách. Doplnili jsme to o další dřevěné prvky, svítidla či ozvučení. Jsou tu také nové stoly a židle,“ zmiňuje Hřebík.

Co naopak návštěvníci neuvidí, ale přesto ocení, je zcela nová kuchyň. „Jen ta nás vyšla na téměř milion korun. Musí odpovídat všem nárokům současné gastronomie. A náš šéfkuchař Miloš Kasal by do toho jinak nešel, takže jsme mu splnili vše, co si nadiktoval. Máme tu i kuchaře, kteří vařili v Rakousku na horách. A když viděli potenciál zdejší kuchyně a výhled do lesa, tak řekli, že do toho jdou s námi,“ těší Hřebíka.

Na co se můžou hosté těšit na talíři? „Zaměřujeme se na českou kuchyni. Na stálém jídelním lístku je od svíčkové, přes řízek až po kuře na paprice. Kuchyně pojede denně od půl jedenácté do osmi hodin večer. Hospoda jako taková bude otevřená do deseti, takže ani po zavření kuchyně nikdo nepřijde zkrátka. Budeme pro něj mít připravené naše paštiky, tlačenku nebo třeba utopence,“ ubezpečuje nový provozovatel.

Novou tvář má i hlavní sál, který je připraven hostit svatby, oslavy narozenin nebo třeba firemní akce. Ten získal novou podlahu, světla a bar.

Další etapou rekonstrukce oblíbeného výletního místa nad Lidovými sady bude ubytování pro hosty. Celkem půjde o zhruba třicet lůžek v devíti pokojích. Hotovo by mělo být do 20. března.

Podnikatelé Hřebík s Fantou, kteří také provozují například taneční kluby Lípa, Top Star, kavárnu Praha nebo koktejlový Boca Bar, jsou na Výšině v nájmu. Přesto si celou rekonstrukci vzali pod svá křídla. „Investice, která vyšla na více než tři miliony korun, půjde ve výsledku z naší kapsy, teď jsme si na to museli půjčit,“ dodává Hřebík.