Nad hladinou liberecké přehrady povede chodník, auta bude pouštět semafor

Kvůli tomu se také jeden čas uvažovalo o tom, že by Zvolenská byla pro dopravu zcela uzavřená. Další variantou byl jen jednosměrný provoz.

„Nakonec jsme se rozhodli, že provoz bude kyvadlový a budou ho řídit z obou stran takzvané chytré semafory,“ vysvětlil radní Petr Židek (ODS).

Jeden semafor by tak měl být u restaurace Bílý mlýn a druhý před hrází přehrady. Auta by semafory pouštěly v určeném intervalu.

„Samozřejmě, že ten interval nesmí být nijak dlouhý, aby se tam auta na jedné straně neštosovala. Semafory proto budou vybavené i čidlem, které pozná, jestli tam nějaká auta stojí, a když ne, tak se spustí zelená na opačné straně. Myslím, že to pro všechny bude přijatelnější varianta, než kdybychom tu ulici zavírali nebo tam dali jednosměrku,“ popsal Židek.

Zvolenskou denně projede zhruba 500 aut. V místě ale chybí chodník pro chodce. Některé úseky jsou tak pro pěší nebezpečné. Radnice proto plánuje kolem přehrady novou cestu, která bude určena právě pro pěší, cyklisty nebo kočárky.

„V reálu tak vznikne podél Zvolenské od hráze k Bílému mlýnu chodník, který částečně povede přímo nad hladinou přehrady. Z dnešního pohledu tak bude za svodidly vozovky ve Zvolenské. Bude tam i několik vyhlídkových plošin s lavičkami. Počítáme tam rovněž na dvou místech se schody pro sestup k vodě. Budou hlavně pro rybáře, kteří tento břeh přehrady využívají k lovu,“ řekl náměstek primátora Jiří Šolc (SLK).

Zvolenská by také měla být nově osvětlená a svůj pruh tam budou mít i cyklisté. Celkové náklady odhaduje město na 30 milionů korun. Zlepšit by se měl i přístup u vtoku Harcovského potoka do přehrady. Počítá se tam s novým schody a chodníkem. V plánu je rovněž obnova povrchu Promenádní cesty na druhém břehu přehrady.