Liberec hyzdí přes sto autovraků, město je začne odklízet z ulic

Loni nahlásili lidé městské policii či magistrátu čtyřicet automobilů hyzdících ulice města. Ačkoliv vozům často chyběla kola, skla, zrcátka nebo dveře, radnice neodstranila ani jeden z těchto vraků. Scházela ji opora v zákoně.

Od jara se však může Liberec o novou legislativu podepřít, a tak chce plechové trosky vymýtit. Aktuálně pátrá ve výběrovém řízení po firmě, která by v příštích pěti letech zajišťovala odtahy autovraků, jejich úschovu a případnou likvidaci.

Předchozí zákon horko těžko určoval, co je a není vrakem automobilu. Nestačila rozbitá karosérie, rez či utržená zrcátka ani dlouhodobé blokování části silnice nebo parkovacího stání.

Novela ale teď umožňuje městům a obcím vymýtit i jakýkoliv automobil, který má minimálně půl roku propadlou technickou nebo nezaplacené povinné ručení.

Radnice bude náklady vymáhat

V praxi to znamená, že pokud vrak jeho majitel do dvou měsíců od nahlášení a rozběhnutí se úřednického soukolí neodstraní, může z ulice zmizet. Radnice pak náklady na jeho odtažení, deponii a případnou ekologickou likvidaci může vymáhat po majiteli, nebo část peněz získá z dražby vozu.

„Dneska už jedeme nutný úřední postup, abychom identifikovali vlastníky těchto aut, a to přes SPZ nebo VIN kódy. Daleko lépe díky nové legislativě dostaneme do povinné úřednické mašinérie i auta, která jsme doposud nemohli a po městě jich je opravdu celá řada,“ řekl náměstek primátora Jiří Šolc.

Autovraky obyvatelé Liberce najdou nyní třeba v ulicích Široká, Sametová či Jáchymovská. Jde o poslední nahlášené případy. V současnosti město eviduje 183 hlášení o výskytu vraku auta.

Nahlášená auta značí žlutá barva

„Některé jsou ale duplicitní, takže jich je ve skutečnosti přibližně sto dvacet. To je tedy sto dvacet konkrétních aut, která řešíme nebo chceme řešit. Doposavad nám to zákon o pozemních komunikacích ztěžoval. Za vrak jsme nemohli označit auto, kterému chyběla zrcátka, kola nebo stěrače, teď je to jednodušší,“ vysvětlil primátor Liberce Jaroslav Zámečník.

„Na některých autech se tak už objevily žluté cedule vyzývající k odstranění vraku. Auta, na nichž lidé tyto cedule uvidí, nám již nemusí hlásit, ty už řešíme.“

Jak již bylo výše zmíněno, loni nahlásili lidé čtyřicítku nevábně vypadajících aut a ani jedno město nenechalo zlikvidovat. O rok dříve jich obyvatelé města oznámili dvacet a magistrátu se podařilo vymazat z ulic pouhé dvě z nich.

Podle náměstka Šolce má nový provozovatel odtahové služby nejenom pomáhat v mizení vraků, ale zároveň zasahovat při nutných odtazích.

„Jde o odtahy ve spolupráci s městskou nebo státní policií, kdy automobil hrubě porušuje dopravní předpisy třeba tím, že blokuje přechod pro chodce, místa pro invalidy nebo stojí špatně v křižovatce,“ doplnil Jiří Šolc.

Nová „odtahovka“ také musí najít místo, kde bude odstavovat odtažená auta. Mělo by být dostatečně velké, hlídané, splňovat některé ekologické parametry a být dostupné prostřednictvím MHD. Předchozí odtahová služba městu vypověděla smlouvu, protože se jí podle Šolce služby pro Liberec ekonomicky nevyplácely.