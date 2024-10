Mladí Američané učí liberecké studenty anglicky, do škol přinášejí svěží energii

Američanka Avni Prasadová se před začátkem školního roku ze slunné Kalifornie přestěhovala do Liberce, aby pomáhala studentům liberecké průmyslovky s angličtinou. Ani ona nemá k informatice a počítačům daleko.

Stejně jako dalších 24 mladých stipendistů Fulbrightova programu z USA se Avni plánuje zapojit i do života ve městě. Liberec má pro ni zvláštní kouzlo.

„Narodila jsem se, vyrostla a studovala v Kalifornii. Dá se říct, že po 25 letech, co jsem tam strávila, jsem docela rozmazlená sluncem,“ přiznává Avni Prasadová, jejíž rodné město je zhruba o polovinu menší než Liberec. „Liberečané možná budou znát náš hokejový tým San Jose Sharks, hráli za nás dva Češi,“ popisuje absolventka oboru Informatika a vzdělávání na Kalifornské univerzitě v Berkeley.

Na liberecké průmyslovce (SPŠ a VOŠ Liberec) vede hodiny pro středoškoláky z druhých až čtvrtých ročníků napříč obory zaměřenými na anglický jazyk. Také se zúčastnila náslechů u kolegů z oddělení IT na hodinách oborů Programování, Kybernetické bezpečnosti a práva a dalších, sama dokonce vedla hodinu na téma číslicové techniky. „Snažíme se Avni zapojit i do výuky odborných předmětů,“ říká mentorka Kristýna Šírová ze SPŠ a VOŠ Liberec, podle níž jsou reakce studentů na přítomnost rodilé mluvčí vesměs pozitivní.

Zájem mají i pedagogové

Každý angličtinář si mohl vytipovat třídy, kde Avni zapojí. Ty se vyjádřily, jestli ji v hodinách chtějí, či nikoliv. „Pouze jedna z osmnácti tříd nebyla většinově pro,“ líčí Šírová, podle níž mají o konverzace s rodilou mluvčí zájem také kolegové z pedagogického sboru. „Někteří se již vyptávali, zda Avni otevře kroužek či konverzační skupinu, do které by si mohli chodit procvičovat angličtinu,“ prozrazuje.

Do Fulbrightova programu se Avni přihlásila, aby zažila jiný vzdělávací systém než ten, který zná z domova. Bydlí v srdci Liberce, kam ji umístili kvůli jejímu technickému vzdělání a zájmu o sport. Chce se účastnit sportovních akcí a také hrát ženský fotbal.

„Budu tu ještě dalších devět nebo deset měsíců a chci navštívit Ještěd, naučit se lyžovat, vyzkoušet místní kuchyni a mnoho dalšího,“ plánuje Avni, kterou ohromila úroveň angličtiny, jíž její studenti vládnou.

„Na svých hodinách zdůrazňuji, že dělat chyby je klíčem ke studiu jazyků. Zjistila jsem, že mnoho mých studentů má velkou znalost angličtiny, ale někdy jim chybí sebevědomí mluvit anglicky,“ zamýšlí se. Týdně učí na průmyslovce kolem 15 až 20 hodin.

První kontakt s rodilým mluvčím

Dalším americkým asistentem, který do Liberce v červenci přijel, je Christian Blackburn. Od nového školního roku působí na Střední škole strojní, stavební a dopravní Liberec (SSLBC). Chystá se zapojit do aktivit, které pomohou studentům s rozvojem kritického myšlení, ale i do práce pro místní komunitu.

„Pozitivní energie asistentů, příval nových nápadů a jiný pohled na vzdělávání je pro mnoho škol inspirativní. Těší nás, že mnozí absolventi jsou se svými hostitelskými školami v kontaktu ještě mnoho let po skončení programu,“ říká ředitelka Fulbrightovy komise Hana Ripková.

Podle Ivany Pekařové ze SSLBC je to pro studenty často první zkušenost, kdy komunikují s někým, kdo nemluví česky. „V bezpečném prostředí třídy si vyzkoušejí, jaké to je. Otestují si své jazykové dovednosti a schopnost vyjádřit srozumitelně své myšlenky v angličtině,“ dodává.

Tři sta studentů od roku 2005

Americké asistenty komise umisťuje na školy podle typu jejich vzdělání, zájmů a volnočasových aktivit, které během svého pobytu chtějí uskutečnit. Přednost dostávají školy z menších měst a odborných škol, jejichž studenti mají méně možností procvičovat jazyk s rodilými mluvčími. Školy, které by se chtěly zúčastnit programu v následujícím roce, mohou podat přihlášku do konce letošního prosince.

„O asistenta do výuky jsme žádali již v minulém roce, a proto jsme rádi, že to napodruhé vyšlo. Avni je v hodinách angličtiny jako závan čerstvého vzduchu, který je plný nápadů a energie,“ oceňuje Kristýna Šírová z liberecké průmyslovky. „Myslím si, že může obohatit nejenom žáky, ale i pedagogy a všechny zaměstnance školy, kteří s ní přijdou do styku,“ míní.

Komise J. Williama Fulbrighta je česko-americká organizace, která byla založena na základě mezivládní dohody z roku 1991 za účelem podpory vzdělávacích a kulturních výměn mezi Českou republikou a Spojenými státy. Od roku 2005, kdy program funguje, se v Česku vystřídalo téměř tři sta amerických asistentů.

Ve školním roce 2024/2025 kromě Liberce pomáhají také studentům z Děčína, Jihlavy, Litomyšle, Opavy, Zlína a mnoha dalších měst.