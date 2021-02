Větve topolů padaly na dětská hřiště, Liberec je nahradí duby

„Topoly, jejichž stáří je zhruba padesát až šedesát let, prosychají a často z nich opadávají suché větve na cyklostezku, hřiště u mateřské a základní školy a také do areálu skateparku. Situace se nezlepšila ani přes opakované prořezávání. Podobný zásah je vždy náročný, drahý a může snížit délku života stromů,“ vysvětlila mluvčí libereckého magistrátu Jana Kodymová.

Topoly snáze podléhají hnilobě

Uvedla také možnou příčinu zkázy stávajících stromů. „Topol je rychle rostoucím druhem, jeho dřevo je měkké a křehké. Rány mnohdy podléhají hnilobě a v kmeni i silných větvích se pak vytvářejí dutiny. Často se tak mohou odlomit i na první pohled zdravé větve,“ poznamenala mluvčí.

Dřevorubci začali kácet ve středu ráno, kdy v Liberci panovaly kruté mrazy. „Zpočátku se obávali, že jim zamrzne olej v pile, ale nakonec ji nahodili,“ podotkla s úsměvem Kodymová. A jak probíhá samotné kácení v zúženém prostoru, který z jedné strany svírá koryto Nisy a z druhé plot základní školy?

Jeřáb váží sedmdesát tun

„Máme tu sedmdesátitunový jeřáb, s jehož pomocí se jeden člověk nechá vyzdvihnout nahoru na strom. Tam uváže korunu, kterou následně odřízne. To je jedna třetina stromu. A stejně pokračuje dál,“ přiblížil jeden z dřevorubců s tím, že poslední topol by měl padnout během pátku.

Místo po topolech obsadí nejpozději do konce května příštího roku odolnější strom - dub letní . „Je pro tuto lokalitu vhodnější a méně náročný na údržbu. Do budoucna by neměl ohrozit provoz na cyklostezce ani na hřištích,“ zmínila mluvčí. Podotkla též, že kácení probíhá v období vegetačního klidu. „V této době nedojde ani k ohrožení hnízdícího ptactva,“ uzavřela Kodymová.