Vychovatel chtěl po vězních anální sex, u soudu dostal podmínku

Vychovatel v liberecké věznici dvakrát sexuálně zneužil vězně. Ve druhém případě vše natočila skrytá kamera a vychovatele ihned po aktu zadržela Generální inspekce bezpečnostních sborů.

Obžalovaný dostal u soudu úhrnný trest. Odešel s tříletou podmínkou a osmnáctiměsíční zkušební dobou. Během ní se nesmí dopustit trestného činu, jinak skončí za mřížemi.

„Byl to zaměstnanec vězeňské služby a jako vychovatel měl vést vězně k nápravě, ne s nimi navazovat sexuální vztahy,“ konstatovala předsedkyně senátu Lenka Zhoufová při zdůvodnění rozsudku.

Rozsudek ještě není pravomocný, obžalovaný i státní zástupce si ponechali lhůtu na rozmyšlenou, jestli se odvolají.

Šestačtyřicetiletý, dnes už bývalý vychovatel Vazební věznice v Liberci, čelí obžalobě ze zločinů zneužití pravomoci úřední osoby a sexuálního nátlaku. Hrozí mu tři roky až deset let vězení.

Poškozenými jsou dva vězni, kteří po přeložení z plzeňské věznice do Liberce usilovali o společnou celu. Vedení věznice to ale odmítalo. Vychovatel je považoval za homosexuály. Podle obžaloby oběma vězňům navrhl soulož u něj v kanceláři a měl jim za to slíbit výhody.

Sexuální obtěžování zaznamenala kamera

Poprvé si je pozval 3. srpna 2018. Podle spisu obžalovaný po jednom z vězňů chtěl, aby mu v kanceláři gumovou rukavicí dráždil konečník. Po druhém vězni požadoval, aby mu stimuloval penis. Když to odmítl, uspokojoval se vychovatel sám. Vězeň se údajně podvolil jen proto, že šlo o vychovatele, jenž mu mohl zkomplikovat život.

„Jako vychovatel oddělení vazby a trestu měl nad vězni převahu a moc a té zneužil. Řekl, že zná vedoucího výkonu trestu a další vychovatele, má ve věznici velký vliv a může zařídit jejich umístění na jednu celu, jak o to v minulosti projevili zájem. Ale i přemístění jednoho z nich na jiný oddíl,“ uvedla soudkyně Zhoufová.

Zatímco u prvního aktu vychází obžaloba jen z výpovědí odsouzených, druhý skutek z 28. srpna už zaznamenala skrytá kamera. Vyšetřovatelé měli k dispozici i biologické stopy. „Vina byla prokázána. Videozáznam je v souladu s výpověďmi poškozených,“ řekla soudkyně.

Vychovatel, jenž ve věznici pracoval deset let, pohlavní styk s vězněm přiznává. Odmítá ale, že na vězně činil nátlak.

„Udělal jsem šílenou profesionální hloupost, nikoho jsem ale nikam netlačil, nikomu jsem neublížil, abych získal výhody. Měl bych dost příležitostí venku, došlo k tomu spontánně. O všem rozhoduje komise a je absolutní hloupost, abych mohl udělat jednomu člověku ze života peklo. Vězni také mohli na hlásce oznámit, že je obtěžuje vychovatel,“ vypověděl obžalovaný.

Obhajoba navíc tvrdí, že vychovatele vězni vyprovokovali, aby jej odstranili. To ale soud odmítl. Naopak se přiklonil k tvrzení obžaloby, že vychovatel mohl vězňům zkomplikovat pobyt ve věznici nebo dopomoci ke společné cele. „Obžalovaný jim přislíbil kázeňskou odměnu. Sice jim to nemohl sám splnit, ale ještě se nestalo, že by ji nedostali, když už by byla navržená. S odměnami se mohli domoci sestěhování,“ konstatovala soudkyně.

Státní zástupce za důkaz vychovatelova značného sexuálního pudu pokládá i výpis z mobilního telefonu, z něhož na aplikaci Tinder odeslal za rok 6 001 zpráv zaměřených na seznamování s muži.



V závěrečné řeči navrhoval státní zástupce tříletou zkušební dobu. Soud ji ale snížil díky dosavadnímu řádnému způsobu života obžalovaného.