Růžová kola možná zmizí z ulic Liberce, jejich provoz je moc drahý

„Vypsali jsme výběrové řízení na nového provozovatele. Přihlásily se nám dvě společnosti. Stávající Rekola a firma Nextbike, která ale následně ze soutěže odstoupila. Bohužel jsme se ale v radě města nedohodli na tom, zda nám nabídka od společnosti Rekola vyhovuje, nebo ne. Nebyli jsme v tom jednotní. Cena, kterou Rekola na novou sezonu nabízí, je totiž vyšší, než jsme očekávali,“ uvedl primátor Jaroslav Zámečník (SLK).

Dosud Liberec platil za provoz růžových kol 1,2 milionu korun ročně. Teď chtěl částku snížit na 800 tisíc za rok.

„Jenže Rekola svoji službu nabízí za jeden milion tři sta tisíc bez DPH a Nextbike byl ještě dražší. Musíme si ujasnit, zda to za tuto cenu skutečně chceme, nebo ne,“ vysvětluje Zámečník. On sám pro pokračování sdílených kol v Liberci hlasoval, stejně jako další čtyři radní. To ale ke schválení nestačilo.



„Sdílená kola nepovažuji za šťastný nápad s ohledem na kopcovitý terén, který v Liberci je. Analýzy ukazují, že zájem o výpůjčky v minulé sezoně byl nižší než první rok. Nicméně jsme jako ODS byli ochotni akceptovat cenu, kterou na to bylo město ochotno poskytnout. Protože ale cenová nabídka byla vyšší, tak nevidím příliš reálně, že by sdílená kola letos v Liberci byla,“ sdělil radní Petr Židek (ODS).

Právě kvůli poklesu zájmu o výpůjčku kol chtělo město v nové sezoně nabídnout kromě 60 běžných kol i dvacet elektrokol, která tu dosud nebyla a mohla by přilákat k jízdě v kopcovitém terénu víc zájemců. Jenže ceník, který za půjčení elektrokol radnice dostala ke zvážení, je podle Židka sporný.

„Za samotné půjčení elektrokola by zaplatil zájemce deset korun a pak za každou minutu dvě koruny. To by k jízdě asi nikoho zrovna moc nelákalo. Bylo by to dost drahé,“ myslí si Židek. O nabídce firmy Rekola tak budou radní jednat ještě příští měsíc.