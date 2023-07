Liberec by se mohl chlubit druhou národní památkou, kromě Ještědu i radnicí

„Musím říct, že liberecká radnice je asi nejkrásnější budova, v jaké jsem kdy byl.“ Tuto velkou poklonu složil nedávno při návštěvě Liberce radniční budově britský velvyslanec v České republice Matt Field.

Jeho slova by v blízké budoucnosti mohlo potvrdit i to, že by se novorenesanční radnice mohla stát národní kulturní památkou. Tu má město v tuto chvíli jedinou. Je jí ikonický vysílač na Ještědu, navržený architektem Karlem Hubáčkem. Od postavení honosné budovy na náměstí Dr. Edvarda Beneše navíc uplyne letos v září 130 let.

„Pevně věřím, že výsledky jednání se dozvíme ještě do konce tohoto roku,“ okomentoval možné zapsání primátor Liberce Jaroslav Zámečník. „Jsem připravený napsat panu ministrovi kultury Baxovi, abychom pokud možno stihli 130. výročí, které uplyne v září,“ dodal. Město u příležitosti narozenin radnice chystá den otevřených dveří.

Liberecká radnice však není jediná, na seznamu má ministerstvo kultury v tuto chvíli dalších necelých dvacet objektů. Není tam ani jedinou radnicí, ministerstvo po podnětu z minulého roku začalo pátrat, jestli by si označení národní kulturní památky nezasloužily i jiné budovy radnic v republice. Primátor proto doufá, že se proces nebude protahovat, a rozhodnutí by tak mohlo padnout do podzimu.

Nejcennější z libereckých památek

Zatím jedinou kulturní památkou v Liberci je hotel a vysílač Ještěd, který patří k nejoriginálnějším architektonickým dílům v Česku. Architekt Karel Hubáček získal za projekt prestižní mezinárodní Perretovu cenu, národní kulturní památkou je Ještěd od roku 2006.

Budova historické radnice patří k nejcennějším památkám v krajském městě. Vzhledem připomíná radnici ve Vídni. Jde o bohatě zdobenou budovu se čtyřmi nadzemními podlažími, osmdesáti místnostmi a trojicí věží, z nichž ta hlavní je vysoká šedesát jedna metrů. Navrhl ji rakouský architekt Franz von Neumann a její stavba probíhala mezi lety 1888 až 1893.

Radnice je v relativně dobrém technickém stavu, přesto na ní však už od roku 2017 probíhají postupné rekonstrukce. Město vyměňuje a opravuje dožilá okna. Po renovaci je zatím 116 ze 176 oken, na což město i s dotacemi vydalo přes deset milionů korun. Letos na výměnu dalších oken půjde více než milion korun.

Zasloužila by si břidlicovou střechu

V plánu města pro letošní rok je i rekonstrukce žulového schodiště u hlavního vstupu. Náklady na jeho opravu magistrát odhaduje na čtyři miliony korun. Brzo navíc bude muset být vyměněna i střešní krytina, která byla během devadesátých let vyměněná za aktuální kanadský šindel.

„Zasloužila by si břidlicovou střechu, ale to už se pohybujeme ve stamilionových částkách,“ dodal Zámečník. Aktuálně před radnicí „hlídá“ čtyřtunová socha Vulpes od Františka Skály. Ta je novou součástí Galerie pod širým nebem, která v Liberci funguje už řadu let. Podle autora sochy jde o památník nejubližovanějším bytostem, které jen bojují o holou existenci a nic význačného neudělaly a ničím se neproslavily.

Před radnicí mohli návštěvníci dříve půl roku obdivovat předchůdce Vulpsa, Pana Červeného z dílny Michala Trpáka. Před ním pak liberecké náměstí zdobil Trabant od sochaře Davida Černého.