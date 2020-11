Liberci chybí ochrana proti povodním, chystá zdi a mobilní stěny

„Bohužel se tady roky v tématu ochrany města před povodněmi nic nedělalo a je jen otázkou štěstí a příznivého osudu, že se nám to nevymstilo. Postupujeme po této složité cestě vpřed a rádi bychom zejména první etapu uvedli v život,“ sdělil náměstek primátora pro technickou správu Jiří Šolc.

Celkem jsou protipovodňová opatření rozdělena do pěti etap a jejich výstavba je v čase rozvržena na dvanáct let. Nepůjde ale jen o zábrany v samotném Liberci. Projekt řeší 22,5 kilometru dlouhý úsek Lužické Nisy od Kyselky ve Vratislavicích nad Nisou až po Andělskou Horu u Chrastavy.

Výstavba zdí a hrází, úprava jezů

Opatření, která mají zabránit rozlivu vody při různých stupních povodní, spočívají ve výstavbě železobetonových zdí, zemních hrází, úpravě jezů, zvýšení kapacity mostů či stavbě průlehů, tedy mělkých a širokých příkopů, které zadržují vodu.

První etapa počítá s opatřeními v centru Liberce, kde by při stoleté vodě byly největší škody na majetku. Konkrétně jde o čtyři úseky podél řeky, a to ulici Okružní, ulici Wintrovu se zahrádkářskou kolonií, úsek od krajského úřadu po most v Metelkově ulici a areál Intexu ve Vratislavicích.

„Konkrétní opatření pro jednotlivé úseky byla řešena v předchozí studii proveditelnosti, ale obecně se jedná převážně o výstavbu zdí nebo zvýšení průtočné kapacity mostů ve vybraných úsecích tak, aby byla zajištěna ochrana na dvacetiletou a stoletou povodeň. Pouze u Krajského úřadu Libereckého kraje by mělo dojít i k instalaci mobilních protipovodňových stěn,“ popisuje Jiří Šolc.

Město teď musí zajistit pro I. etapu výkupy tří soukromých pozemků. Ostatní pozemky v dotčeném území patří městu, Povodí Labe nebo státní správě. První etapa má být hotová do roku 2028.