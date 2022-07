Největší nákupní centrum v kraji přestaví za miliardu, kutilové přijdou o OBI

Po patnácti letech od poslední přestavby se liberecké obchodní centrum Nisa dočká významné rekonstrukce. Zákazníci se občerství v nové jídelní zóně nebo využijí zmodernizované toalety. Výraznější změny se však týkají technických prostor. Novinky chystají i další obchodní domy v krajském městě. Čtvrtou pobočku tu plánuje potravinový řetězec Lidl, naopak kutilové se musí rozloučit s OBI.

Obchodní centrum Nisa u výpadovky na Prahu naposledy obsadili dělníci v roce 2007. Její tehdejší majitel do oprav napumpoval přes dvě miliardy korun. Současný vlastník – společnost CPI Property Group – vynaloží na rekonstrukci poloviční částku. A práce už započaly.

Obchody Marks & Spencer a New Yorker opustily druhé patro, aby uvolnily místo nové jídelní zóně. „Součástí rekonstrukce bude instalace centrální myčky použitého nádobí, což povede k významné redukci odpadu,“ vysvětluje za CPI Property Group Petr Brabec. Centrum díky tomu přestane používat jednorázové nádobí.

Nová jídelní zóna nahradí tu stávající na jaře roku 2023. Rekonstrukce se dočká i kavárna Loď, a to včetně terasy. „Díky přestavbě foodcourtové zóny vznikne prostor pro nové značky, které plánujeme zařadit do našeho portfolia,“ doplnil manažer centra René Švejda.

Dřevo, zeleň a bílé interiéry

Centrum také získá novou vzduchotechniku nebo fotovoltaiku, která umožní výrobu vlastní elektřiny. Rekonstrukce se dotkne i toalet, přebalovacích koutků a obchodních pasáží. Ty dostanou moderní vzhled zdůrazněný bílou barvou, dřevem a zelení.

Přibude také nový eskalátor, generální opravy se pak dočká střecha. „Nejedná se o povrchní úpravy, ale zejména o velké technické změny. Jejich záměrem je posunout centrum k výrazně ekologičtějšímu provozu, snížit provozní náklady nájemcům a přispět k naplnění strategických cílů naší skupiny, která se zavázala do roku 2030 snížit své emise CO 2 o celých třicet procent,“ podotýká Brabec. Oprava je rozdělena do několika etap, zákazníky by proto téměř neměla omezit.

Potenciál v libereckých zákaznících vidí také německý Lidl. Ten má již v krajském městě tři pobočky, přesto by chtěl ještě jednu. „Společnost Lidl má zájem v Liberci postavit novou, moderní, ekologickou prodejnu, nicméně aktuálně se nacházíme v rané fázi příprav projektu,“ naznačuje mluvčí společnosti Tomáš Myler.

Hobby market OBI zavře

Kde a kdy má nová prodejna stát, nepřiblížil. V minulosti se však Lidl zajímal o pozemky u průmyslové zóny Jih u kruhového objezdu spojujícího ulice Kubelíkova, České mládeže a Průmyslová. „Před zahájením výstavby budeme veřejnost včas informovat,“ dodává Myler.

Liberečtí kutilové se naopak musí rozloučit s hobby marketem OBI v Pavlovicích. Ten přitom otevřel jako vůbec první mimopražský a celkem čtyřstý v Evropě 11. července roku 1998. A byla to tehdy veliká sláva. Přišlo celkem 11 tisíc lidí včetně tehdejšího primátora Jiřího Drdy a místopředsedy Senátu Přemysla Sobotky.

Na děti čekaly atrakce, k poslechu a tanci hrála country kapela. Každý návštěvník si navíc odnesl jako dárek malý kyblíček. Nyní, po 24 letech, však éra pavlovického OBI končí, konkrétně 3. července. Na zaslané dotazy, proč OBI v Liberci nebude pokračovat, však nikdo z vedení společnosti neodpověděl.

Zbude už jen Bauhaus

Podle náměstka libereckého primátora Jiřího Šolce je škoda, že OBI končí. „Pak už tady z hobby marketů zbude jenom Bauhaus. Konkurence byla přínosná, tak mě to trochu mrzí,“ míní Šolc.

Podle jeho informací by se nyní měla obchodní zóna čítající končící OBI, obchod s domácími potřebami a potraviny Penny proměnit na několik menších obchodů. Tento záměr potvrdil i mluvčí řetězce Penny Tomáš Kubík.

„S ohledem na plánovaný developerský rozvoj v části Pavlovice zvažujeme přesunutí prodejny do jiných prostor v blízkém okolí. Žádné konkrétní rozhodnutí v tomto ohledu však ještě nepadlo. V žádném případě ale neplánujeme uzavření naší prodejny v Liberci,“ dodal mluvčí Penny.