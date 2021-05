Nemocnice má nový přístroj na odhalení mutací, na testy ale nedostane peníze

Před třemi týdny pořídila Krajská nemocnice Liberec sekvenční přístroj na určení přesných mutací koronaviru. Nemůže jej ale využívat, jak by potřebovala. Nebyla zařazena mezi zařízení, která sekvenování vzorků mohou provádět.

„Toto rozhodnutí nás velmi mrzí a nerozumíme mu,“ vyjádřil se mluvčí krajské nemocnice Václav Řičář. Podle něj chtějí, aby vláda své rozhodnutí přehodnotila.



„Koupili jsme přístroj, protože tam byla jednoznačná informace, že budeme zařazeni mezi pracoviště, která úhradu za tyto úkony dostanou,“ uvedl Řičář.

Momentálně budou peníze na sekvenování, tedy podrobnější analýzu vzorků, dostávat pouze příspěvkové organizace státu, mezi které patří například fakultní nemocnice. Většinovým vlastníkem liberecké nemocnice je Liberecký kraj.



Nový sekvenční přístroj umožňuje přečtení úplné genetické informace viru, tedy přibližně 30 tisíc písmen. Je tak schopen odhalit variantu indickou, jihoafrickou, brazilskou nebo variantu importovanou z Egypta.



„Dosud jsme osekvenovali přes sedmdesát vzorků, výběr zahrnuje jak vzorky z běžné populace, tak i například nákazy na očkování, opakovaně nakažené pacienty, pacienty s těžkým průběhem nebo vzorky ze silného ohniska,“ uvedl mluvčí.



V zavedeném sekvenování by rádi pokračovali i s ohledem na současnou situaci na Českolipsku. V Polevsku a dalších obcích na Novoborsku eviduje od poloviny května krajská hygiena dvě ohniska koronoviru.



Pozitivně testováno bylo dosud 66 lidí. U 25 vzorků podle ředitele krajské hygieny Vladimíra Valenty vyšetření ukázalo, že nejde o takzvanou britskou variantu, která je momentálně nejrozšířenější.

Vzorky putovaly do Německa

Vzorky byly proto odeslány na sekvenování do Národní referenční laboratoře Státního zdravotnického ústavu a do spolupracující laboratoře v Drážďanech. Na výsledky se podle Valenty stále čeká. Podle něj by situaci výrazně zjednodušilo, kdyby k sekvenování vzorků docházelo co nejblíže, v tomto případě v Liberci.

„Naším maximálním zájmem je, aby přístup k sekvenování byl co nejrychlejší,“ dodal.



Kromě toho, že se vzorky nemusí vozit jinam, je podle něj důležitá i bezprostřední komunikace s laboratoří. Rychlejší návaznost je pro hygieniky také důležitá při hledání zdroje nákazy.

V zasažené oblasti jsou momentálně zavedena opatření jako v případě, kdyby byla nová mutace potvrzená. „Pozitivní osoby jsou dávány do izolace a je zpřísněný výběr lidí, kteří jdou do karantény,“ upřesnil Valenta.

Také testování probíhá podle něj ve větším rozsahu. Byly zrušeny některé kulturní akce. V současnosti podle něj noví nakažení nepřibývají. „Přírůstky byly pouze ve skupině lidí, kteří už byli v karanténě,“ poznamenal. Upozornil také, že v souvislosti se současným ohniskem na Novoborsku nebyl dosud nikdo hospitalizovaný.



Jak uvedla ČTK, podle premiéra Andreje Babiše je kapacita sekvenování dostatečná. Příspěvkové organizace státu zvládnou podle něj asi čtyři tisíce vzorků měsíčně.