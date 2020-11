Liberec nemá využití pro vilu, kterou loni koupil. Nabízí ji za 20 milionů

V majetku města je objekt bývalé oční léčebny v Machníně teprve od loňského podzimu. Zastupitelé tehdy jednomyslně odsouhlasili nákup totálně zchátralé budovy za 2,8 milionu korun. Teď se vedení města usneslo, že celý areál kdysi proslulého očního sanatoria prodá.

Jde zhruba o tři hektary rozlehlého lesoparku, uprostřed kterého stojí kdysi výstavní vila z roku 1882. Její stav už je ale takový, že spíš než oprava se vyplatí její demolice. Objekt nemá památkovou ochranu, i když by si ji v minulosti zasloužil. Podle posudku, který si město nechalo zhotovit, má areál hodnotu kolem dvaceti milionů korun.

„To znamená, že by se náklady, které jsme vynaložili vloni na koupi zchátralé vily, mnohonásobně vrátily. My jsme už od počátku deklarovali, že naším cílem je tam zcelit pozemky. Město totiž vlastnilo lesopark, ale ne tu samotnou vilu uprostřed. Proto bylo těžké s tou lokalitou cokoliv dělat. Teď máme v majetku všechno a můžeme to prodat jako celek. To byl náš záměr od samého počátku,“ sdělil ekonomický náměstek primátora Zbyněk Karban (ANO).

Dům pro správce i hradní opevnění v ceně

Podle něj je součástí prodeje i domek původně určený pro správce, který je u vstupu do areálu. Ten je v současné době obydlen nájemníky. Dům navazuje na kamennou zeď, která lemuje část lesoparku podél silnice do Kryštofova Údolí. Díky ozdobným věžičkám a vstupní bráně připomíná hradní opevnění.

Vilu si v roce 1882 nechal postavit Adolf Schwab, poslanec Říšské rady ve Vídni a majitel textilní fabriky v Hamrštejně. Po válce se areál znárodnil a přeměnil na dětskou oční léčebnu, kde se léčily děti z celých severních Čech.



„Bohužel, po revoluci to vzalo smutný konec. Léčebna se stala předmětem privatizačních machinací, které se nepovedly. Město tehdy vilu v roce 1999 prodalo skupině lékařů, kteří tam slíbili zřídit sanatorium. Dostali to za nižší než obvyklou cenu, protože tam měla být veřejně prospěšná služba. Ale nestalo se a nakonec jsme to vloni zase velmi složitě vykoupili zpátky od správce konkurzní podstaty,“ popisuje náměstek primátora pro správu majetku Jiří Šolc (SLK).

Město chce znát záměry kupce

Aby se areál mohl prodat, nechalo město provést výmaz všech exekučních práv, která se k tomu vztahovala. „ Do několika dnů by už vše mělo být čisté. Pokud záměr prodeje schválí následně zastupitelstvo, oznámíme to na úřední desce, ve zpravodaji města a podobně. Odhaduji, že to bude začátkem příštího roku. Určitě chceme prodej co nejvíc zmedializovat. Je to výjimečné místo,“ dodal náměstek Karban.

Pokud se případní kupci objeví, bude město chtít znát jejich záměry s rozlehlými pozemky. „Nechceme, aby to zase padlo do rukou spekulantů a město pak za dalších dvacet let řešilo to samé, co my teď. To by bylo velmi hořké. Proto chceme znát záměr kupce. Máme v úmyslu to prodat jako celek, nechceme to rozkouskovat. Doufám, že se zájemci najdou,“ uvedl primátor Liberce Jaroslav Zámečník (SLK).

Pokud zájem nebude, nemá radnice představu, co s areálem dělat. Peníze nemá ani na jeho údržbu, natož na nějaké využití.