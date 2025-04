Po Liberci znovu vyjela sdílená kola, nově jsou zdarma na půl hodiny

Po Liberci vyjela začátkem dubna po zimní pauze opět sdílená kola. Jejich uživatelé si oproti loňsku polepší a mohou je využívat zdarma dvakrát delší dobu než dříve. Každých dalších započatých 30 minut vyjde na 25 korun.

„Těch prodloužených 30 minut by mělo přispět k větší atraktivitě, protože Liberec má specifické podmínky třeba i oproti Jablonci. Nemáme ten okruh kolem přehrady, kde Jablonec sbírá výpůjčky. My tu máme centrum nahoru dolů, takže si představujeme, že těch 30 minut bude mít za následek to, že se lidé nebudou cítit limitovaní časem,“ slibuje si od novinky náměstek primátora pro územní plánování, majetkoprávní záležitosti a sport Adam Lenert.

V loňském roce zaznamenala společnost Nextbike v Liberci meziroční nárůst výpůjček o 77 procent. Lidé tímto dopravním prostředkem loni absolvovali přes 14 tisíc jízd, z toho průměrně více než dva tisíce měsíčně a 73 denně. Přes 90 procent výpůjček se vešlo do původního patnáctiminutového limitu.

Po městě je aktuálně k dispozici zhruba 150 kol na 50 stanicích. Další letošní změny se týkají rozmístění a drobného posunutí některých stanovišť. „Ověříme si tím, jestli se nám lidé dostávají i do okrajových částí města, jako jsou třeba Pavlovice nebo Nové Pavlovice, které tam máme na zkoušku. Pokud se zjistí, že ta dostupnost tam je větší, tak by se asi změnilo to, po čem se volá. Napojili bychom nově také městská sídliště, řekněme třeba Rochlice, Gagarinku a tak dále,“ předesílá Lenert.

„Stále platí, že jakékoliv stížnosti je možné hlásit do aplikace Marushka Photo. Pokud jsou ta kola ve špatném technickém stavu nebo jsou špatně odstavená, tak je tam proklik na provozovatele a on se to snaží co nejdříve vyřešit,“ poznamenává náměstek.

Přísnější pravidla pro koloběžky

Už před více než měsícem vyjely po městě také sdílené koloběžky, které zde provozuje společnost Lime, s níž město smlouvu nemá. V minulosti byly s koloběžkami potíže především kvůli tomu, že je lidé nechávali poházené uprostřed ulic i na dalších nevhodných místech. To se ale podle Adama Lenerta pomalu lepší.

„V loňském roce jsme měli koordinační schůzku, abychom nastavili podrobnější pravidla pro odstavování koloběžek. Například se zmenšila odchylka pro odstavení koloběžky, a ty se tím soustředí více do jednoho místa,“ vysvětluje.

„Úplně ideální to stále není, ale každý rok se to zlepšuje. Je však nutné říci, že někdy jsou to uživatelé, kteří nerespektují pravidla a pak bohužel existuje i skupina lidí, která koloběžky i sdílená kola úmyslně rozhazuje po okolí,“ upozorňuje liberecký náměstek a připouští, že kvůli kopcovitému terénu lidé v Liberci zatím více využívají právě koloběžky. To by ale podle něj mohla změnit zmíněná nová půlhodinová lhůta pro bezplatnou výpůjčku kol.

V sousedním Jablonci nad Nisou mohou cyklisté na 38 stanicích po městě využít celkem 130 bicyklů. Projekt zde začal v roce 2023 a loni tu byl zájem o kola dokonce ještě vyšší než v Liberci.

„První rok byl takový nesmělý, začínali jsme se stovkou kol. Už ten druhý jsme však měli k dispozici o 30 kol více, počet výpůjček tak vzrostl o 42 procent a uživatelská základna se zvýšila o 55 procent oproti roku 2023,“ zhodnotila v závěru loňské sezony jablonecká náměstkyně pro životní prostředí a strategii Lenka Opočenská.

Zatímco v Jablonci se chystají příští rok zařadit do nabídky také elektrokola, vedení Liberce je k nim zatím zdrženlivější. „Je to o ceně a cena za elektrokolo je asi sedminásobně vyšší než za běžné kolo s převody. Navíc i vzhledem ke zdejšímu vandalismu je to i pro obchodníky riziko. Nechci to nijak zlehčovat, ale když hodíte do Nisy mechanické kolo, tak ho vyndáte a opravíte docela jednoduše. Pokud tam skončí elektrokolo, tak je po baterce, která stojí mezi 30 až 50 tisíci,“ objasňuje důvody Adam Lenert.