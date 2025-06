„Vzhledem k tomu, že jde o instalaci ve veřejném prostoru, a tudíž živou věc, věříme, že i na další autory v průběhu času na zdech dojde,“ věří spoluautor projektu a básník Martin Trdla.

Instalace dostala název „Ti, kteří tu prošli“ a jednotlivé úryvky by měly pasovat k danému prostoru. Lidé v nich budou moct najít motivy jako pohyb, město, tunel, ale také světlo nebo tma, a to v nejširším možném významu.

„Nevím o tom, že by někde v Česku vznikl takovýto podobný projekt s nějakou chronologií a jednotným tématem,“ myslí si Trdla.

Momentálně dokončovaný podchod, který nahradí propustek z roku 1859, budou využívat především fanoušci a uživatelé sportovního centra a jeho sportovišť v okolí Home Credit arény. Podchodem projdou ale i studenti Gymnázia a Střední odborné školy pedagogické v Jeronýmově ulici, kteří se zároveň na instalaci podíleli.

„Mám radost, že dílo spoluutvářeli studenti, protože tím vznikl prostor pro sdílenou interakci, která je v tomto případě za mě vhodnější, než kdyby to samé tvořil jeden umělec,“ vysvětlil náměstek libereckého primátora Jiří Janďourek.

Čtyři roky příprav

Nápad na oživení podchodu poezií přišel na začátku roku 2021. „Je to příběh o tom, jak se z kanálu stává galerie. Jde o výjimečnou ukázku, jak můžeme v Liberci kreativně pracovat s veřejným prostorem i u staveb a prostranství, kde to na první dobrou obyvatelé a návštěvníci města neočekávají. I to jsou zásahy, které patří k rozvoji moderních evropských měst,“ přiblížil Janďourek.

Trdla tvrdí, že básně by měly být na zdech. „Patří i na chodníky, na trička, obličeje, zuby, do nákupních tašek, na auta, komíny, zkrátka všude. Poezie je totiž všude, i když to někdy vůbec netušíme,“ doplnil Trdla.

Verše si lidé poprvé přečtou zřejmě v srpnu. Otevření podchodu za více než 60 milionů korun se totiž muselo odložit. „Drážní část stavby už byla dokončena a je ve zkušebním provozu. V případě části podchodu ve správě města je však potřeba se navíc vypořádat s nepředpokládaným stavem inženýrských sítí pod ulicí 28. října, na který se přišlo po zimě při zahájení prací v tomto místě. Zde mají stavbaři skončit v červenci,“ sdělil mluvčí Správy železnic Dušan Gavenda.

Původní temný a stísněný propustek by měl být po otevření plnohodnotným podchodem, který bude bezpečnější a komfortnější. „Vytvoří se kvalitní propojení obou rozdělených částí města. Součástí nového podchodu bude i bezbariérová rampa, bezpečné schodiště a přechody,“ dodal Janďourek.