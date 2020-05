Provozovatel arény dostal příslib milionů, opozice kritizuje vedení Liberce

Ani pět hodin bouřlivé diskuze nestačilo libereckým zastupitelům, aby definitivně rozhodli, zda pošlou deset milionů soukromé společnosti SFM Liberec, která provozuje hokejovou arénu a dalších 35 venkovních a vnitřních sportovišť.

Firma si stěžuje na výpadek příjmů kvůli vládním omezením. Žádá proto město, aby uhradilo náklady spojené s provozem areálu. I v této době to podle ní činí přes tři miliony měsíčně. O podporu přitom SFM žádá i ve vládním programu Antivirus. K jednání se zastupitelé vrátí příští čtvrtek.

Původně společnost SFM žádala po městě jednorázovou částku 14 milionů korun a pak 4 miliony ještě každý měsíc, po které nebudou sportoviště v provozu.

„To byl naprosto nepřijatelný požadavek. Pro upravenou částku deset milionů celkem už ale hlasovalo osm z deseti členů sportovního výboru města,“ uvedla jeho předsedkyně Renata Balašová (ANO).

Co divadlo a zoo? ptá se opozice

Opozice však záměr poslat SFM takovou částku ostře kritizuje. „Výpadky příjmů je postižena spousta společností, včetně našich městských. Nejde řešit separátně tuhle jednu žádost a ostatním říct sorry, na vás už nezbylo. Co naše městské organizace jako divadlo, zoo a další? Budou velké propady v daňových příjmech města. Odhaduje se, že bude chybět čtvrtmiliarda. Proto by se to mělo řešit vše v jednom balíku a spravedlivě,“ apeloval zastupitel Josef Šedlbauer (ZpL).



A přidávali se i další. Vesměs přitom poukazovali na to, že SFM je součástí skupiny Syner Group, tedy soukromé firmy, která Sport Park provozuje jako svůj byznys.

„Syner, potažmo SFM, není dobročinný podnik. Když vykazují zisk, jde to za nimi. Když jsou ve ztrátě, přicházejí za městem, které jim areál pronajímá. Našim organizacím pomáhat nebudeme a místo toho převezmeme rizika soukromé firmy? Pochopila bych to, kdyby na tom Liberec byl dobře, ale za této situace těžko,“ uvedla Zuzana Kocumová (LOL).

I právní poradce, kterého si město na posouzení žádosti najalo, upozorňoval zastupitele, že desetimilionová podpora SFM může být problematická.

„Je třeba zajistit, aby nešlo o nedovolenou veřejnou podporu. V této chvíli se pod to nejsme schopni podepsat. Nedá se říct, zda to je či není adekvátní požadavek z jejich strany. Sportoviště sice patří městu, je to jeho majetek, ale ty škody by se měly vymáhat po státu,“ zmínil Radovan Hauk z auditní společnosti BDO Advisory.



Město posílá SFM ročně 16 milionů korun za to, že mu společnost uvolní 4 tisíce hodin pro sportování škol a veřejnosti. Částku teď přitom nechce radnice krátit, i když jsou sportoviště uzavřená. Podle jednatele SFM Lukáše Přindy to ale nestačí.

„Ekonomické dopady pandemie jsou fatální. Nedohrálo se play off hokejové extraligy, do srpna jsou zrušeny kulturní a společenské akce, které jsme plánovali, vypadly nám příjmy od sportovních klubů a veřejnosti za užívání sportovišť. Obchodní chod areálu je zcela paralyzován,“ vysvětluje Přinda.

Hrozí odchod Bílých Tygrů

Na semináři pro zastupitele přitom naznačil, že pokud město nepomůže, bude SFM stát před otázkou vypovězení koncesní smlouvy. V reálu by to mohlo i znamenat, že v aréně přestanou hrát hokejoví Bílí Tygři. „Náznaky, že by provozovatel měl odejít, mi přijdou jako neuvěřitelné. Tento způsob vydírání mi vadí. Jde o princip. Město potřebuje peníze úplně jinde a lidé ze Syneru to velmi dobře vědí,“ řekl zastupitel Jaromír Baxa (LOL).

„Používají tu na nás manipulativní techniky. Cinkají klíčky, že nám je vrátí a hodí nám na hrb Arénu. Kde by asi Bílí Tygři hráli, trénovali? Budou jezdit do Jablonce?“ ptal se Jan Korytář (ZpL).

Podle primátora Jaroslava Zámečníka (SLK) ale není město připraveno ani schopno provozovat Sport Park samo v případě, že by se koncesní smlouva vypověděla. „My bychom naopak chodili za Tygry s prosíkem, aby tu hráli, protože jinak bychom měli prázdnou arénu,“ snažil se kontrovat.

Za to si ale vysloužil od opozice kritiku, že zbytečně shazuje pozici města. „Já samozřejmě pohled opozice chápu. Vedli jsme o tom v radě města velmi dlouho debatu. Jde sice o podporu soukromé firmy, která ale na druhou stranu spravuje městský majetek. Já bych tedy za této situace arénu přebírat pod město nechtěl,“ okomentoval ekonomický náměstek primátora Zbyněk Karban (ANO).

Po pěti hodinách koalice záměr poslat SFM peníze schválila. Definitivně ale rozhodne mimořádné zastupitelstvo 7. května.