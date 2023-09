Největší gymnázium v kraji získá nové třídy, kraj je postaví jako silnice

Největšímu gymnáziu v kraji to umožní otevřít v každém ročníku čtyřletého gymnázia o třídu navíc a nabídnout tak studentům dalších 120 míst. Kraj tím reaguje na zvýšenou poptávku po všeobecném vzdělávání, která hlavně v krajském městě výrazně převyšuje možnosti škol.

Liberecký kraj už příští rok kvůli rozšíření nabídky všeobecného vzdělávání otevře dvě nové třídy technického lycea na Střední průmyslové škole Liberec, která vznikla prvního července spojením liberecké Střední průmyslové školy textilní se Střední průmyslovou školou strojní a elektrotechnickou.

Původně vedení kraje plánovalo, že by se nové třídy čtyřletého gymnázia otevřely od září 2025 na Gymnáziu a Střední odborné škole pedagogické Jeronýmova v Liberci, podle hejtmana Martina Půty se však ukázalo, že by to bylo příliš komplikované.

„Když se v 90. letech rozšiřovala kapacita na Gymnáziu Jeronýmova, tak se tam místo tříd udělala v novém pavilonu tělocvična. První úvaha byla tam třídy podle původního projektu vestavět, jenže by to znamenalo velký zásah do výuky ve škole, takže po nějakém zvážení jsme se rozhodli pro stavbu nového pavilonu na Šaldově gymnáziu,“ řekl agentuře ČTK hejtman Půta k důvodům rozhodnutí.

Stavba pavilonu nenaruší výuku

V areálu Gymnázia F. X. Šaldy je podle něj možné přistavět pavilon bez toho, že by byla výuka nějak zasažena. „Chceme využít připravované podpory na výstavbu pasivních objektů, které by měly být vyhlášeny letos na podzim,“ uvedl Půta.

Přístavba by tak měla být z pohledu provozu nenáročným nízkoenergetickým objektem, na který může kraj získat až polovinu peněz z evropských a státních fondů. „Kromě těch čtyř nových tříd, kabinetů pro učitele a odborných učeben by objekt měl být vybavený fotovoltaikou, tepelným čerpadlem a všemi moderními vymoženostmi,“ dodal hejtman.

Krajští zastupitelé už schválili dva a půl milionu korun na zadání studie a podkladů. Ty budou sloužit k následnému vypsání veřejné soutěže pro kraj, a to v režimu Design & Build. Systém se používá u technicky složitých staveb, kdy je potřeba urychlit práce.

„Studii nezadáváme v režimu postupných zakázek od studie proveditelnosti až po dokumentaci k provádění stavby, ale najednou, kdy postupně budeme konzultovat navržená řešení. Od konceptu přes studii proveditelnosti po detailní knihu standardů pro všechny materiály, výrobky, povrchy všech místností, podle níž půjde stavět. Zahrne i energetickou náročnost,“ popsal systém Design & Build náměstek hejtmana Zbyněk Miklík.

Zkušenosti ze silničních staveb

Zatím kraj tuto formu dodávky vyzkoušel u silničních staveb a má s ním dobré zkušenosti. Přístavba Gymnázia F. X. Šaldy bude první budovou, kde podle Půty kraj systém použije. Slibuje si od toho zrychlení celého projektu zhruba o rok.

V Liberci nabízejí dvě krajská a jedno soukromé gymnázium každoročně dohromady 144 míst čtyřletého studia, jednou za dva roky se otevírá třída pedagogického lycea. Technické lyceum nabízela v minulosti Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická v Liberci, už dva roky však studenty nenabrala kvůli potřebě otevřít druhou třídu zaměřenou na informační technologie.

S otevřením nových tříd by gymnázia a lycea měla v Liberci nabírat každoročně zhruba o 90 studentů víc, kapacita ročníků by se tak měla zvýšit zhruba o 60 procent.