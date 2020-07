Festivalu chutí padl i druhý termín. Nechceme švejkovat, říkají pořadatelé

„Doufal jsem, že to nikdy nebudu muset říct, ale Prima Fresh Festival se v roce 2020 neuskuteční. Celý ho přesouváme až na rok 2021,“ uvedl pořadatel Petr Jirásek.

Kuchaři, vinaři, pivovarníci, ale především davy fanoušků degustace se měli sejít v libereckém parku Budyšínská už v květnu. Koronakrize ale plány pořadatelů zhatila. Ti se tak chystali lukulské hody přesunout na září, ale ani tento scénář nevyšel.

„Je to z toho důvodu, že nařízení, která naše vláda vydala, nám neumožní Fresh Festival dělat ve formátu, jak ho všichni známe. My ho neumíme rozdělit na sektory, neumíme udělat nějaké kóje,“ rmoutí Jiráska, který chce všechna nařízení dodržet a nepodvádět. „Nechceme švejkovat. Určitě se objeví spousta lidí, kteří budou říkat, proč jsme to neudělali tak, nebo tak, že jsme to přeci mohli obejít, ale to my nechceme, to není náš styl.“

Jirásek tak věří, že v roce 2021 již bude moci festival uspořádat ve velkém stylu, jako tomu bylo v minulých letech. „Doufám, že to, co jsme s naším týmem připravili, si naplno užijeme právě v roce 2021 a oslavíme tak společně desátý ročník Fresh Festivalu.“