Liberec sevře šestiletá rekonstrukce, kritici se bojí dopravního pekla

Zasáhne to nejvytíženější komunikace v Liberci. Konkrétně ulici Zhořeleckou od Malého divadla přes Sokolskou na Šaldovo náměstí a dále ulici Jabloneckou a její křížení s ulicí Klášterní směrem k bývalé Textilaně.

„Chápu, že opravy tam jsou potřeba, ale má to trvat šest let. Tak dlouho bude centrum neprůjezdné nebo se strašnými obtížemi. Je jasné, že dopad na dopravu bude obrovský. Obávám se kolapsu v rozměru, který si ani neumíme představit. Nechápu, že se město spokojí s opravou rychlostí dvě stě metrů za rok,“ diví se zastupitel Ondřej Petrovský (ZpL).

„Všichni si pamatujeme, jaké obstrukce provázely rekonstrukci ulice Milady Horákové, to i s přípravou dalo také šest let, a to je jedna ulice. Navíc poslední úsek tam stále není hotový. Doufám, že se město z toho poučilo a nastavilo jiná pravidla, aby nedocházelo k podobným průtahům v koordinaci stavebních prací. Naši předci by se asi divili, jakou rychlostí opravujeme komunikace, které oni stavěli mnohem rychleji,“ myslí si zastupitel Jaromír Baxa (LOL).

Vedení města ale poukazuje na náročnost celého projektu. Některé sítě v daném úseku jsou i 120 let staré.

„Laickým pohledem se ta délka opravy zdá jako nesmírně dlouhá, ale stavební sezona v Liberci je kvůli klimatickým podmínkám krátká. Navíc se tu bude pohybovat víc soukromých stavebníků. Plynaři, vodárny, ČEZ a další, kteří si sami vybírají zhotovitelské firmy ve svých vlastních soutěžích. Kdyby tohle všechno mělo dělat město, bylo by to nesmírně drahé. Také tam musí probíhat tlakové zkoušky, jsou tam různé technologické postupy, které nejde obejít. Hledali jsme způsob, jak to urychlit, ale osobně budu rád, když to půjde aspoň tak, jak je navrženo,“ sdělil náměstek primátora Jiří Šolc (SLK).

Rekonstrukce proběhne ve čtyřech etapách

Rekonstrukce proběhne postupně ve čtyřech etapách, první začne už letos, a to od Zhořelecké po křižovatku Sokolské ulice s Pastýřskou. Uzavření celého úseku od Malého divadla přes Šaldovo náměstí směrem k bývalé Textilaně je vyloučené.

Zhroutil by se provoz městské hromadné dopravy, problematický by byl i pohyb vozidel záchranného systému v centru Liberce. Radnice ale uklidňuje, že dvě stavební sezony bude v daném úseku klid.

„V letech 2023 až 2024 se bude stavět Centrum urgentní medicíny. Nemůžeme tedy Jabloneckou a Klášterní ulici rozkopat, protože by se do areálu nemocnice nemohla dostat těžká technika. Není to tedy tak, že šest let bude všechno zavřené a neproklouzne tam ani myš,“ uvedl primátor Jaroslav Zámečník (SLK).

Opravě pomůže nová silnice

Příští rok také město plánuje výstavbu komunikace Nová Pastýřská, která propojí ulici Sokolskou s Tržním náměstím. Tím by vznikla objízdná trasa pro chvíli, kdy se začne opravovat úsek od dolní části krajské knihovny k Šaldovu náměstí.

Do celé akce se Liberec pouští spolu s Libereckým krajem. Teď patří zmíněné komunikace pod správu Ředitelství silnic a dálnic, v budoucnu ale mají přejít pod město.

„V roce 2006 se kraj zavázal, že si tento úsek vezme pod sebe, ale nic v tom neudělal. ŘSD ovšem na předání trvá, ale ještě předtím tam chtělo udělat nové povrchy. Čili by se to celé rozkopalo kvůli novému asfaltu a za dva tři roky znovu kvůli nutné výměně sítí. Proto jsme se do toho vložili, aby se to udělalo najednou,“ dodal primátor.

Opravený úsek se má navíc proměnit do podoby hodné 21. století. Počítá se tam proto i s výsadbou alejí, širšími chodníky i pruhem pro cyklisty.