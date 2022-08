Liberec chce proměnit chátrající pavilon výstavních trhů na infocentrum

Pavilon byl postavený v roce 1946 podle návrhu architekta Svatopluka Technika. Stavba měla demonstrovat, jak české pohraničí začíná vzkvétat po druhé světové válce.

Součástí vstupního pavilonu v lehce funkcionalistickém slohu je proto i průčelí se třinácti skloněnými žerděmi, na kterých visely vlajky vystavujících měst.

Dnes je ale objekt ve špatném stavu, nefunguje v něm nic. Město chce architektonicky cenný pavilon zachránit, mělo by tu vzniknout informační centrum.

„Nosné dřevěné konstrukce jsou napadeny dřevomorkou, pro další využití pavilonu je tak nezbytná kompletní rekonstrukce včetně většiny vodorovných i svislých konstrukcí. Zachovat by se přitom měl původní architektonický vzhled, jen se budova zbaví pozdějších nevhodných stavebních úprav. Uvnitř se pak změní celková dispozice,“ řekla náměstkyně primátora Radka Loučková Kotasová.

Významná lokalita

Podle návrhu Kanceláře architektury města se do Technikova pavilonu umístí informační turistické centrum, uvnitř bude i variabilní prostor pro pořádání různých výstav a dalších akcí.

„Oblast kolem Masarykovy ulice je jednou z nejvýznamnějších lokalit v Liberci, po této trase lidé směřují k největším lákadlům města, jako je zoologická a botanická zahrada, Severočeské muzeum, Oblastní galerie či Technické muzeum. Kde jinde zřídit pobočku informačního turistického centra než v tomto pavilonu. Je to příležitost jak ho zachránit,“ řekl náměstek primátora Ivan Langr.

V budoucnu by se do pavilonu mohla vrátit i kavárna či malá restaurace, pokud bude poptávka. Modernizace pavilonu by podle odhadu města měla přijít na 30 milionů korun.

„Budeme žádat o dotaci, která by mohla činit až 22 milionů. Pokud vše půjde podle plánu, pavilon by se mohl otevřít v červenci 2025,“ dodala Loučková Kotasová.

O oživení opuštěného Technikova pavilonu se mluví už řadu let. Využít ho chtělo například sousední Technické muzeum, nyní se objevila iniciativa na jeho proměnu na Centrum fotografie a nových médií. To ale podle vedení města neodpovídalo zadání u případných dotačních titulů.