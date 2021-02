Baťa opouští ikonický mrakodrap, majitel neprodloužil firmě smlouvu

Je to ikona a jedna z architektonických dominant nejen libereckého Soukenného náměstí, ale též celého krajského města. Možná i Česka.

Po bezmála 90 letech však devítipatrový, funkcionalistický dům a symbol slávy první republiky přestane sloužit svému účelu - prodeji obuvi. Centrum Liberce opouští firma Baťa.

Cedule pověšené na mrakodrapu vystavěném v letech 1931-1932 hlásají, že český obuvnický gigant odsud zmizí 19. února. O den později už bude v Liberci sídlit pouze v obchodním centru Nisa na okraji města.



Z památkově chráněné budovy se ztratí také nápisy odkazující na slavnou značku výrobce bot.

Tradice prodeje bot skončí

Informaci o odcházení Bati ze Soukenného náměstí MF DNES potvrdil Viktor Šimeček ze zlínské developerské společnosti Heritage Real Estate, jež vlastní mimo jiné několik „baťoven“ po Česku. „Ano, Baťa opravdu opouští prodejnu na libereckém Soukenném náměstí,“ sdělil Šimeček s tím, že se neobává, že by kultovní výškový dům zůstal opuštěný.

„Chystáme se na celkovou rekonstrukci budovy, takže pro nás to neznamená, že bychom si s ní neporadili. Prázdná nezůstane. Tradice prodeje bot sice pokračovat nebude, v přízemí bude pravděpodobně kavárna. Baťa měl v současnosti tři patra, ostatní obsadili jiní nájemci. Myslím si, že dokážeme zaplnit všechna. Vietnamských prodejen se lidé obávat nemusí. Máme tu v současnosti realitní kancelář, právní kancelář, online obchod, takže si myslím, že ta skladba nájemců je odpovídající kvality,“ dodal manažer.

„Co se týče rekonstrukce, nepůjde o žádné zásadní změny v exteriéru. Avšak vzhledem k tomu, že už tam nebude prodejna Baťa, tak nápisy odkazující na tuto společnost tady již neplánujeme.“

Baťa hledá nové místo v centru

MF DNES kontaktovala také firmu Baťa. Její marketingová manažerka Denisa Jandová uvedla, že prodejna končí kvůli tomu, že majitel domu firmě neprodloužil nájemní smlouvu. „Mrzí nás to s ohledem na tradici prodeje bot, která je s domem spjatá. Nicméně rozhodnutí plně respektujeme. Nyní intenzivně jednáme o přesunu prodejny do nedalekého nákupního centra,“ sdělila Jandová.

Vedoucí odboru kanceláře architektury města Liberec Jiří Janďourek řekl, že konec Bati v srdci Liberce je škoda.

„Zároveň je třeba si uvědomit, že vertikální způsob prodeje je dnes již překonaný. Lidi vyžadují spíše velkoplošné, gigantické prostory. Když by však boty vystřídala kavárna, nemám s tím za sebe problém. Musí tam ale být něco, co bude žít,“ sdělil architekt.

Doplnil, že Baťův liberecký mrakodrap je z hlediska kvality jedním z nejlepších domů v republice. „Jde o špičkovou architekturu nejen té doby. Stále ten dům s sebou nese určitou noblesu,“ dodal Janďourek.

Předzvěstí byl Turnov

Spisovatel, badatel a liberecký patriot Marek Řeháček hovoří o budově jako o jednom z opravdových kultů statisícové krajské metropole.

„Dělá dojem jak z nějakého amerického města. Na jedné straně malé domečky a vedle nich mrakodrap. Obchod se ale nějakým způsobem vyvíjí, předzvěstí konce byl možná Turnov, kde je z ‚baťovny‘ na náměstí kavárna. Tak třeba se něco takového může podařit i tady. Je to škoda, že Baťa mizí, protože ten dům byl neustále spojený s touto firmou a za chvíli to bude sto let, co by tady sídlila. Bohužel se jich nedožije. Doba je však neúprosná. Teď jde o to, aby se to dobře využilo, v tom Turnově se to docela povedlo,“ zamyslel se Řeháček.

Otisk Bati podle něj na místě ale zůstane. „Myslím si, že ať tam bude cokoliv, lidé tomu stejně stále budou říkat Baťa, ostatně tomu tak činili i za komunistů,“ podotkl Řeháček.

Baťův vykřičník ve středu Liberce

Blok domů v centru Liberce zakoupil Tomáš Baťa v roce 1930. Mrakodrap je postaven po vzoru Baťova paláce a to dle projektů Baťovy projekční kanceláře pod vedením Vladimíra Karfíka. Stavbu realizovala pražská firma Fanta a spol.

Fotografie okolo roku 1938

Diplomová práce Kateřiny Pořízové z brněnské Masarykovy univerzity dokonce hovoří o tom, že jde o nejvyšší Baťův dům v Česku, který sloužil jako prodejna jeho výrobků.



Jelikož se Baťovu impériu nepodařilo vykoupit okolní pozemky, nezbývalo architektům nic jiného, než dům vyšponovat do výšky. Když byl dokončen, v tehdejších novinách se zjevovaly titulky jako „Baťa omráčí klidné město mrakodrapem“ nebo „Liberec má ve svém středu Baťův vykřičník“.

„Stavba působí ohromujícím dojmem i dnes. Čistota a lesk ‚vykřičníku‘ se na pozadí šedivé historizující architektury neobyčejně vyjímá. Ačkoli objekt svou výškou poněkud přesahuje úroveň okolí, úsporné řešení v ploše a průhledy stavbou navozují dojem křehkosti a transparentnosti,“ popisuje zmíněná diplomová práce.