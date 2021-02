Anifilm bude v květnu, slibují pořadatelé a věří v rozvolňování

Podle výkonné ředitelky Anifilmu Kateřiny Zajícové zatím vše směřuje k tomu, aby největší festival animovaných filmů ve střední Evropě proběhl 4. až 9. května 2021.



„S květnovým termínem pořád ještě počítáme. Myslíme si, že situace kolem covidových opatření už je neudržitelná, a že už musí dojít k nějakému uvolnění. Pro nás je pochopitelně zásadní, aby mohla být otevřená kina a jiné sály, abychom mohli festivalové snímky kde promítat,“ podotkla Zajícová.

Festival spustil předprodej akreditací

Na webových stránkách už proto Anifilm spustil předprodej akreditací. Ty jsou teď k dostání za poloviční cenu. Zvýhodněná nabídka platí do konce února.

„Samozřejmě, že počítáme i s variantou, že na začátku května nebude možné nic dělat. Takže v záloze je připraven i náhradní termín, na který se dají akreditace snadno převést, ale ještě si chceme nechat čas na rozmyšlenou zhruba do poloviny března. Nejhorší je, že situace se pořád mění a není možné se stoprocentně spoléhat na rozhodnutí vlády. Co jeden den vyhlásí, druhý den už nemusí platit,“ zmínila Zajícová.

Koronovirová pandemie přitom poznamenala přesun Anifilmu z Třeboně do Liberce už loni. Květnový termín se kvůli zákazu pořádat hromadné akce přesunul na začátek října. Ani tak ale nemohl proběhnout program v plné parádě, jak tomu bylo předchozí ročníky.

Zrušit se musela doprovodná hudební vystoupení. Do Liberce také nemohli přijet také někteří zahraniční účastníci a porotci. Část programu tak proběhla formou videokonferencí a online přenosů. I tak byl ale 1. ročník v Liberci podle organizátorů úspěšný. Jednotlivé programy vidělo přes deset tisíc diváků, kteří mohli zhlédnout dohromady 450 snímků, ať už soutěžních nebo doprovodných.

Příroda a životní prostředí jako téma festivalu

Zajímavostí Anifilmu přitom je, že festival je určený nejen široké veřejnosti, ale také profesionálům z filmové branže, studentům filmových škol nebo vývojářům počítačových her. Součástí Anifilmu je i řada workshopů a diskuzních večerů.

„Cílem Anifilmu je nejen ukázat nejnovější kvalitní a autorskou animaci, ale také diskutovat s diváky o nejrůznějších tématech. Letošní ročník proto zasvětíme zcela zásadnímu, a přitom velmi křehkému tématu. A tím je příroda a životní prostředí. Cítíme potřebu hlouběji reflektovat problémy, které po desetiletí ovlivňují náš svět. Díky své specifičnosti má animace nespornou výhodu v pojetí fenoménu života na Zemi, než jak jsme zvyklí jej vídat v hrané či dokumentární tvorbě,“ nastiňuje Zajícová.

Z Třeboně na sever Čech se Anifilm přesunul kvůli zdejším větším ubytovacím možnostem a kapacitám promítacích sálů. Třeboň už byla pro festival s desetitisícovou návštěvností malá.

„U Liberce se nám také zamlouvá jeho strategická poloha blízko hranic. Doufáme, že nám to časem pomůže přilákat i diváky z Polska a Německa,“ uvedl ředitel Anifilmu Tomáš Rychecký.

Od přestěhování Anifilmu do Liberce si hodně slibuje i zdejší radnice i kraj. Ty už se zavázaly, že po dobu čtyř let podpoří festival každý částkou1,5 milionu korun. Díky Anifilmu by také mohl ožít prázdný liberecký zámek. Proměnit by se měl z části na interaktivní Dům animace zaměřený na historii československého animovaného filmu. Podobná expozice zatím v Česku není