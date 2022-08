Kraj hledá využití pro letiště v Ralsku, vzkřísil plán na solární elektrárnu

Plánovala se tam největší sluneční elektrárna ve střední a východní Evropě. To byl rok 2009 a Liberecký kraj hledal využití pro bývalé vojenské letiště v Ralsku. Jako nejlepší nápad tehdy vybral projekt německé firmy Green Energy 3000.

Ta chtěla celou rozlehlou plochu přistávací dráhy pokrýt solárními panely. Z plánů však záhy sešlo. O tři roky později vypsal kraj další soutěž na využití letiště Ralsko. I v ní se objevil návrh na jeho využití pro výrobu solární energie v podobě 200 stožárů s pohyblivou plošinou osazenou fotovoltaickými panely.

Tehdejší vedení kraje však trvalo na tom, že fotovoltaika je jednou z věcí, kterou na bývalém vojenském letišti nechce podporovat. Teď se zdá, že by část letiště mohla v budoucnu pro fotovoltaickou elektrárnu přece jen sloužit.

Liberecký kraj si teď u Vysoké školy báňské – Technické univerzity v Ostravě nechává zpracovat studii, která má zjistit technické, energetické a ekonomické přínosy v prostoru Ralska pro obnovitelné zdroje energie.

„Mělo by jít o posouzení umístění fotovoltaické elektrárny, případně možnost výroby zeleného vodíku. Studie by měla být hotová na podzim,“ sdělil hejtman Martin Půta.

Ralsko je vhodná lokalita

Využít plochu letiště a pozemky kolem něj pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů zvažuje kraj už delší dobu. „Mohla by to být jedna z cest, jak čelit energetické krizi,“ uvedl ekonomický náměstek hejtmana Zbyněk Miklík.

V prostoru bývalého vojenského prostoru Ralsko už přitom jedna velká solární elektrárna je, a to v místě bývalé obce Jabloneček vedle obory Prosíčka. Dokonce jde o současný největší solární park v Česku s výkonem 56 megawattů. Provozuje ho společnost ČEZ.

Podle ní je oblast Ralska s ohledem na přírodní podmínky jednou z nejvhodnějších lokalit v Česku pro umístění zařízení na výrobu elektřiny ze slunce.

Z informací, které zazněly na zasedání komise Rady kraje pro revitalizaci Ralska, vyplývá, že fotovoltaická elektrárna, o kterou má zájem kraj, by měla zabrat na letišti travnatou plochu o velikosti zhruba 75 hektarů. Další plochy podél letiště by se vyčlenily pro elektrolyzér na výrobu zeleného vodíku.

„Životnost fotovoltaické elektrárny by měla být 25 let, poté by se celá zlikvidovala a plocha letiště by byla opět v původní podobě,“ uvedl na zasedání komise Josef Jadrný.

Náklady na případnou sluneční elektrárnu se odhadují kolem dvou miliard korun. Výstavbu slunečních panelů, pokud ji studie z Vysoké školy báňské doporučí, by ovšem neměl hradit kraj, ale jiný investor.

Kraj poskytne pozemky

Liberecký kraj by se na realizaci podílel formou poskytnutí pozemků, v samotné elektrárně by se pak podíl kraje mohl pohybovat kolem 20 až 25 procent.

„Nejdříve si ale musíme počkat na výsledky studie, až budeme vědět, jaké možnosti k výrobě jaké energie tam jsou. A především pak bude nutné vše probrat s městem Ralsko, protože k tomu, aby šla nějaká fotovoltaika na letiště umístit, bude nutná změna územního plánu Ralska. Současný plán obce nic takového neumožňuje,“ řekl Půta.

Na řadu by musel přijít i proces posouzení celého záměru z pohledu vlivu stavby na životní prostředí, takzvaný proces EIA. Ze studie by také mělo být jasné, jak moc by se případný solární park dotkl či nedotkl využití letiště pro rekreační aktivity, které tam dnes probíhají.

O letiště projevilo na jaře zájem i ministerstvo obrany, které ho chtělo získat zpět pro občasná vojenská cvičení. Proti návratu armády vznikla petice, pod kterou se už podepsalo přes 1280 lidí.