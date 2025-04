Proměna Lesního koupaliště finišuje, inspiruje se estetikou starých plováren

„Celé to vzniklo díky iniciativě našeho spolku Lesní koupaliště a spolupráci s městem i soukromými dárci. Lesní koupaliště nám tehdy před lety přišlo super, mělo obrovský potenciál. A tak jsme si po vzoru zdejšího prvorepublikového spolku udělali s dalšími architekty svůj a začali plánovat,“ vypráví předseda spolku a architekt z ateliéru Mjölk Jan Vondrák, jak začala postupná proměna oblíbené lokality mnoha místních.

„Nyní se blížíme do konce, do 14 dnů bude vše hotové. Už chybí jen pár detailů, třeba světelné tabule,“ přibližuje architekt současný stav projektu za celkem zhruba osm milionů korun.

„Odkazujeme k estetikám tehdejších starých plováren. Chtěli jsme, aby v tomto lesním prostředí vzniklo něco hezkého a romantického, co sem zapadne. Ne nutně něco moderního a blýskavého,“ podotýká Vondrák.

Sauna s odpočívárnou

Na staré kamenné platformě tu mezi stromy vyrostlo nové funkční zázemí, které nabídne plavcům, ale i běžcům nebo otužilcům především větší pohodlí. Kromě zmíněného zde přibyla také veřejná sauna a odpočívárna, jež by mohla v chladnějším počasí posloužit i jako společenská místnost či klubovna. V minulosti návštěvníky z koupaliště totiž často vyháněl právě déšť a nepříznivé teploty.

„V rámci provozu sauny počkáme jednak na saunové počasí, ale taky na to, až se to celé pomalu a postupně rozjede. Fungování celého zázemí je výrazně jiné než provoz toho původního starého stánku, který byl dva na dva metry. Provoz budeme spouštět plynule, aby tu nevznikaly žádné problémy,“ upozorňuje Vondrák s tím, že oficiální fungování zahájí koupaliště 6. června tradičním společným skokem do vody, divadlem pro děti a večerním koncertem.

Na Lesním koupališti v Lidových sadech v Liberci přes zimu postavili nové zázemí. (29. dubna 2025)

„Je to udělané s citem, moc se mi líbí, že je to takové retro. Ta modrá a ty detaily, je to geniální. Celé tohle místo má genius loci, má svoji krásou energii. Občas spolku přispěji i nějaké peníze, protože jsem tu za to vděčná,“ říká Kateřina Šollarová z Liberce, která koupaliště využívá kromě léta i ve zbytku roku k otužování.

Vstup zůstane zdarma

Vstup do areálu bude i nadále zdarma. Ačkoliv se tu lidé budou stále pohybovat na vlastní nebezpečí, do budoucna uvažuje spolek o zajištění plavčíka.

„Stále přemýšlíme, jak to vlastně vymyslet. Nevíme ale, jestli bude provoz stánku schopen uživit dalšího člověka. Možná to necháme na dobrovolnické bázi. Dále ještě komunikujeme s městskou policií, jestli by nám sem třeba nedala nějaké preventisty nebo občasné hlídky,“ zamýšlí se Jan Vondrák.

V novém bistru návštěvníci nenajdou jen párek v rohlíku, nanuk a pivo, ale díky možnostem prostoru i „něco víc“. „Pomalu skládáme meníčko a samozřejmě uvidíme, jak to půjde, ale určitě nechceme zůstat jen u smaženého,“ směje se architekt.

V následcích měsících i letech by spolek oblíbený „Lesák“ rád vylepšoval dál. Nových vodních prvků a rozprašovačů se dočkají například děti v brouzdališti u přítoku, čímž by zde měl vzniknout lepší přístup do vody. V budoucnu by mohlo v dolní části areálu přibýt i nové pískové hřiště na volejbal nebo letní kino s kaskádovitým hledištěm ve stráni. Péči by spolek rád věnoval také okolnímu lesoparku.