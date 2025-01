Lékařka nechtěla ztrácet čas v koloně, zvolila raději ordinaci na venkově

Cvikov, který hledal pro novou ordinaci nejvhodnější prostory, se nakonec rozhodl přestavět městský archiv, jehož důležitou předností byla bezbariérovost.

„Nabízelo se jednoduché rozčlenění. Byla tu jedna velká místnost archivu, tak jsme udělali příčky, které odpovídají všem hygienickým a dalším předpisům, které se musejí dodržet,“ nastínil místostarosta Cvikova Jaroslav Švehla s tím, že archiv se přestěhoval do jiných prostor.

Mezitím město začalo poptávat lékaře. Na inzerát se ozvala absolventka Lékařské fakulty UK v Hradci Králové a současně Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany Marie Bryxi, která v té době pracovala v Praze. Zástupci radnice se za ní vypravili na jednání.

„Nabídli jsme jí takové podmínky, za kterých byla ochotná se přestěhovat z hlavního města sem na sever Čech,“ uvedl Švehla.

Návrat do rodného kraje

Bryxi se rozhodla z Prahy odejít na maloměsto se čtyřmi a půl tisíci obyvateli poté, co si uvědomila, že v kolonách a na cestě tráví dvě až tři hodiny denně.

„Řekla jsem si, že ten čas můžu strávit jinak. Jako lékař si troufnu říct, že nabídku práce dostanu kdekoliv. A pak už jsme šli jen po místech, kde se nám líbilo,“ popsala Bryxi. Volba padla na Liberecký kraj, kde se ona i manžel narodili a vyrůstali.

Do stavebních úprav její ordinace v ulici Komenského investovalo město 2,8 milionu korun, do vybavení další milion. Pro společnost Venkovská ordinace, kde Marie Bryxi působí, schválilo adaptační příspěvek na provoz v částce půl milionu korun. A nájemní byt, do nějž se přestěhovala, prošel rekonstrukcí.

„Paní doktorka jednala i s ostatními městy, měla více nabídek. Když jsem si prohlížel weby, co nabízejí medikům, kteří ještě nemají dokončené vzdělání, tak jsme z toho vyvázli ještě lacino,“ poznamenal s nadsázkou místostarosta.

Prozradil také, že budou žádat o dotaci z kraje na podporu primární péče. Bryxi, která spustila registraci nových pacientů již na podzim, ve Cvikově ordinuje od 2. ledna. Ordinaci má vybavenou přístrojem EKG, který zaznamenává srdeční aktivitu, CRP analyzátorem, ambulantním tlakovým holterem i dalšími zařízeními pro komplexní diagnostiku a monitorování zdravotního stavu pacientů.

Odchod dětské lékařky

Městu, které tím jeden problém vyřešilo, vyvstane ale zanedlouho nový. Příští rok odejde do důchodu místní pediatrička. Cvikov proto zvažuje další kroky do budoucna. „Máme rok na to najít nějaký prostor a řešení. Bohužel pojišťovna za nás tuhle otázku nevyřeší,“ zamyslel se Švehla.

V místech, kde dříve stál hotel Zlatý Lev, plánuje město postavit bytové domy, v přízemí pak vzniknou tři ordinace. Na dostavbu už má hotovou studii od architektů ze studia Mjölk. Na přelomu ledna a února se projekt posune do fáze projektové dokumentace.

Nedostatek lékařského personálu se nadále projevuje také ve velkých zdravotnických zařízeních po celém kraji. Nevyhýbá se ani jablonecké či českolipské nemocnici, která momentálně poptává dvě desítky lékařů na různá oddělení, nebo krajské nemocnici, kde potřebují obsadit mnoho zdravotnických profesí jak v Liberci, tak i v Turnově a ve Frýdlantě.