Prodej zchátralé léčebny nevyšel, Liberec přesto vilu nezlevní

Vedení Liberce tvrdí, že jde o strategický pozemek, jenže zatím nikoho nepřilákal. Objevilo se sice několik zájemců, ani jeden z nich však skutečnou nabídku městu do určené lhůty neučinil. Areál nabízí Liberec za 20,2 milionu korun, tedy 529 korun za metr čtvereční.

„Budeme to znovu zkoušet pomocí inzerátů nebo zájemce o koupi hledat i jinými cestami. Protože nabídky jsme nějaké měli, ale nebyly pro nás příliš výhodné. Šlo většinou o způsob platby, že bychom ty peníze hned nedostali,“ sdělil ekonomický náměstek primátora Zbyněk Karban (ANO).

Zájemci měli mimo jiné složit kauci 300 tisíc korun a také předložit záměr na využití areálu. Tím chce město předejít tomu, že bývalá léčebna skončí v rukou spekulantů. Na to už areál jednou doplatil.



V roce 1999 totiž Liberec budovu sanatoria prodal skupině libereckých lékařů, kteří tam slibovali zřízení moderního léčebného zařízení. Ale projekt zkrachoval a do kdysi honosné vily z roku 1882 nešla tehdy ani koruna. Před dvěma lety nakonec Liberec takzvaný zámeček, ovšem již totálně zdevastovaný, po složitých jednáních vykoupil zpět.

Jenže pro rozlehlý areál nemá využití, natož peníze, aby případný záměr realizoval. A tak se spoléhá na prodej soukromému investorovi.

„Tato lokalita je v územním plánu vedena pro občanskou vybavenost. Může tam být například penzion, hotel, zdravotnické či kulturně vzdělávací zařízení nebo jiné poskytování služeb. Není to určené čistě jen pro bydlení. Budeme čekat dál, zda se někdo ozve,“ řekl primátor Jaroslav Zámečník (SLK).

Prodej kritizuje opozice

Úmysl zbavit se areálu, jehož součástí je i domek bývalého správce a kamenná zeď s hláskou, která evokuje staré hradby, kritizovala už před časem opozice. Podle ní by se město nemělo této zajímavé lokality zbavovat jen proto, aby rychle získalo do rozpočtu peníze.

„Koncepčnější by bylo, kdyby se nejdřív vyhlásila mezi investory soutěž o záměr a nejzajímavější nápad by se pak vybral. Teď je to území omezené na občanskou vybavenost, což využití pozemků dost omezuje. Ani my sami nevíme, co s tím areálem dělat. Kdyby se nejprve našel dobrý podnikatelský záměr, mohlo by se uvažovat o změně v územním plánu, pokud by to bylo pro město přínosné. Je chytřejší dát šanci navrhnout tam cokoliv a vybrat si z toho to nejlepší, než jen tupě brát omezenou nabídku,“ uvedl zastupitel Josef Šedlbauer (ZpL).

„Měli bychom si ujasnit o co nám jde. Zda o co nejvíc peněz nebo kvalitní záměr. Prodejem pouštíme veškerá esa z rukávu,“ přidává se zastupitelka Zuzana Kocumová (LOL).

Soutěž o záměr ale koalice zamítla. Se snížením prodejní ceny zatím město také nepočítá.



„Na snížení ceny je vždycky času dost. Navíc máme odborný posudek, který tu cenu stanovil. To bychom pak museli řešit s právníky, jaký postup zvolit, aby to bylo legální, kdybychom chtěli následně cenu snižovat. Myslím, že bylo jasné, že tento objekt je jedním z těch, které se prodávají i celé roky,“ dodal Karban.