Studio, kavárna i sál. Z bývalé slévárny v Liberci je kreativní centrum

Podstatu budovy se město snažilo zachovat. „Je to budova, která je opravdu teď v té své industriální kráse. Náplň, která tady bude, by měla být více zaměřena do průmyslu, do digitalizace a přitáhnout mladé kreativní lidi se spoustou nápadů,“ upřesnila náměstkyně primátora pro strategický rozvoj a dotace Šárka Prachařová.
Budoucí podobu objektu a jeho využití navrhl ve své studii tým Kanceláře architektury města Liberce (KAM). Podle primátora Jiřího Janďourka je Linserka, jak se teď centrum nazývá, první etapou rozvoje projektu Papírák 2030.
„V Liberci se po třiceti letech podařilo obnovit budovu, která má průmyslové dědictví a průmyslovou krásu, do podoby, která ji svědčí,“ připomněl s tím, že navazují na činnost firmy Linser a kontinuita se po nějakých sto letech vrací zpátky.
Linserka je posledním zbytkem továrního areálu, který založil v roce 1858 Christian Linser. Firma sídlila v areálu v Resslově ulici. Součástí továrny byly zaniklé objekty, které vznikly na místě starší továrny na sukno.
V roce 1905 vznikl v bývalém výrobním areálu na rohu Barvířské a Resslovy ulice první prototyp čtyřválcového automobilu na území Rakouska-Uherska. Následně tam začala i výroba prvních vozů RAF (Reichenberger Automobil Fabrik), která se později přesunula do Růžodolu.
Nábytek vyrobili studenti
Třípodlažní zrekonstruovanou budovu propojuje tříramenné schodiště a výtah. V přízemí lidé najdou samoobslužnou kavárnu. „V prvním patře je multifunkční sál, na přednášky, workshopy, prezentace a eventy. Ve druhém patře je studio, plánujeme tam třeba živější pop-up akce a podobně,“ popsal ředitel centra Janek Jiříček s tím, že některé kusy nábytku jako křesla a sedací lavice vyrobili studenti ze Střední školy Kateřinky.
Kulturní centrum má být podle Janďourka nejen pro mladé kreativce. „Je pro všechny, kteří budou chtít tady pobýt. V přízemí se nachází chill-out patro se samostatnou obsluhou kavárny, kde si lidé mohou jen sednout a dát si tady třeba schůzku s dalšími lidmi. Jedná se o takový open prostor,“ přiblížil Janďourek.
Prostor v přízemí, takzvaný coffice, je podle Jiříčka možné rozdělit na dvě části, a to odpočinkovou a přednáškovou. „Budou tu stoly, které se mohou srazit k sobě, a obrazovka, kde si bude moct skupina pětadvaceti lidí udělat přednášku nebo nějakou jinou akci,“ dodal.
První akce bude v sobotu
Na první akci mohou zájemci přijít ještě tento rok, a to v sobotu 20. prosince. „Linserka bude od deseti hodin dopoledne do večerních osmi hodin otevřená širší veřejnosti,“ upřesnil Jiříček. Lidé se mohou těšit třeba na přednášku o historii budovy a od pěti hodin začne hudební program. „Vystoupí kontinuální projekt Patch, David Tichý s projektem Further Down a potom bude následovat takový chillout Djs,“ doplnil.
„Chtěli bychom místo poskytnout nejen místní komunitě kreativců, ať už studentům, profesionálům, nebo lidem, kteří jsou v kreativních a kulturních odvětvích zainteresováni,“ upřesnil Jiříček s tím, že v lednu začne startovací provoz v prostorách coffice každý den od čtvrtka do soboty v časech mezi desátou až osmnáctou hodinou.
Jiříček má v centru potvrzené na příští rok dvě veřejné akce. „Jedná se o setkání s kreativci v rámci Offcity LAB, které je otevřené pro veřejnost. A potom plánujeme ještě tradiční studentskou soutěž Ještěd F Kleci, která tu bude jeden den,“ nastínil s tím, že od února by chtěli najet na šestidenní provoz v coffice.
Investice do rekonstrukce budovy byla téměř 43 milionů korun, z toho 31 milionů korun pokryla dotace z Evropské unie. Stavební firma INSTAV objekt převzala v srpnu 2024 a dokončila letos v září.