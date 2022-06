Bižuterie má v Jablonci Křišťálový ráj, nábytek vystřídaly skleněné skvosty

Místo se má do budoucna stát jedním ze čtyř hlavních bodů projektu Křišťálového údolí, který sdružuje po celém Libereckém kraji sklárny, hutě, mačkárny, školy či muzea, zabývajícími se tímto v regionu tradičním řemeslem.

Svaz do nových prostor tak trochu musel. Vysoké ceny energií vyhnaly pronájem v Jablonexu do závratných výšin.

„Na konci loňského prosince jsme stáli před rozhodnutím, zda úplně nezavřít. Nakonec jsme začali hledat nové prostory a objevili tyto. Majitel budovy byl velmi vstřícný a ve všem nám pomohl,“ uvedl předseda představenstva Svazu výrobců skla a bižuterie Pavel Kopáček.

Bižuterie se ovšem do těchto prostor vrací, jelikož dům vznikl v roce 1878 jako exportní pro firmu Gebrüder Mahla. Ta se věnovala výrobě skleněných perlí a knoflíků. A co nyní návštěvníci uvnitř najdou? Zastoupena je zde produkce dvaceti pěti firem.

„Máme tu zatím dvanáct tisíc položek. Těší nás, že jsme uzavřeli dohody s velkými hráči a můžeme tady mít výrobky firem jako je Preciosa, Crystalex nebo největšího výrobce skla v Česku, poděbradské firmy Crystal Bohemia,“ vyjmenoval Kopáček.

Nová reprezentativní prodejna české bižuterie a skla chce těžit ze své výhodné polohy. „Chceme být bižuterním středobodem a lepší polohu pro to si nemůžeme přát,“ zmínil předseda svazu.

To však nejsou jediné plány s tímto místem. David Pastva, manažer projektu Křišťálové údolí, uvedl, že Jablonec by měl být jedním z takzvaných Crystal Valley pointů. V nich by si zájemci nejen zakoupili některé tradiční místní výrobky, ale zabrousili také do historie českého sklářství a bižuterie.

„Připravujeme ho na čtyřech místech, kromě Jablonce ještě v Kamenickém Šenově, Novém Boru a Turnově. V prvním patře Křišťálového ráje bychom rádi viděli interaktivní expozici s uměleckým přesahem, která by moderní formou představovala fenomén jablonecké bižuterie. To jsou plány na příští rok,“ odhalil Pastva.

Do projektu se zapojí i radnice

Náměstek jabloneckého primátora David Mánek doplnil, že radnice chce na projektu spolupracovat ještě společně se zdejším Muzeem skla a bižuterie.„Rádi bychom tu měli také nějaký komfort pro návštěvníky v podobě kavárny a sociálního zařízení,“ dodal Mánek.

Výroba skla a bižuterie má na Jablonecku dvousetletou tradici. Její pozicí ve světě výrazně otřásl rozpad skupiny Jablonex Group, která ještě v polovině roku 2009 patřila k největším výrobcům bižuterie na světě.

K záchraně oboru v regionu tehdy výrazně pomohl právě Svaz výrobců skla a bižuterie. Dnes sdružuje 40 sklářských a bižuterních výrobců, čtyři odborné střední školy, Muzeum skla a bižuterie v Jablonci a také libereckou Technickou univerzitu.

Podle svazového předsedy zdejší výrobce tvrdě zasáhla covidová pandemie. „Tržby klesly na polovinu. Věříme však, že tento rok bude lepší a ke zvýšení prodejů pomůže i Křišťálový ráj,“ podotkl Pavel Kopáček.