U soudu s pedofilem zněly výpovědi dětí. Na panenkách ukazovaly, co jim dělal

Poškozené děti při popisování svých zážitků panenky svlékaly a aranžovaly, čímž naznačovaly různé situace a pozice, při kterých mělo docházet k sexuálnímu zneužívání.

„Zahraješ mi to jako loutkové divadlo? Zkus mi ukázat, jak to bylo. Jestli byli oblečení, nebo svlečení, a kde to bylo?“ vybízela ve speciální výslechové místnosti policistka jedno z dětí.

Z výpovědí vyplynulo, že dvaatřicetiletý Jan R. s nimi spal v ložnici, koupal se s nimi, jedna z holčiček vyprávěla, jak ji doprovázel na záchod. Osmiletý chlapec se bál spát ve stejném pokoji, aby se mu v noci něco nestalo. Součástí výslechu bylo také poznávání konkrétních lokací, například garáže, kam podle spisu obžalovaný děti bral, nebo domu, kde bydlel a kde děti hlídal se svou ženou.

„Říkal, že to nemám nikomu říkat,“ vzpomínala dívka, které bylo v době výslechu šest let. Na otázku policistky, jestli byl na ni obžalovaný hodný, nebo ošklivý, odpověděla: „Byl na mě hodnej.“

Ihned poté, co popsala do detailu pohlavní zneužití, zjišťovala, kde obžalovaný je. „Udělal věci, které neměl udělat, tak teď je za to potrestaný,“ dostalo se jí odpovědi. „Můžeme se na něj jít podívat?“ dožadovalo se děvčátko.

Za trest klečely na podlaze

Další ze zneužívaných dívek se účastnila tábora, který Jan R. organizoval. Po návštěvě liberecké výstavy šly děti k němu domů, kde si hrály. Když křičely, dupaly nebo jinak zlobily, musely se omluvit a za trest klečet na podlaze. Když došlo na popis toho, co se dělo v noci, tak se osmiletá dívka zarazila. Vyprávět mohla až s podporou panenek a po opětovném uklidnění policistek, že se nemá čeho bát.

„Takhle ležel ten pán a já jsem se otočila takhle. On mi udělal tohle,“ ukazovala na realistických loutkách. Děti, které byly ve stejném pokoji, měly v té době spát. „Na táboře se mi líbilo, ale už tam nebudu chodit. Mamka mi najde jinej,“ řekla. Zároveň přiznala, že se jí od té doby zdají sny, ve kterých hraje obžalovaný hlavní roli. Ten byl v minulosti za znásilnění dvakrát odsouzený, naposledy v roce 2007.

Nyní může za znásilnění a zneužití dítěte k výrobě pornografie a za výrobu pornografie skončit ve vězení až na dvanáct let. Hlavní líčení bude pokračovat 30. března.