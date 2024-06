Uzavírka komplikuje provoz liberecké nemocnice, vedení o ní prý nevědělo

„Nevím, jestli si to někdo uvědomuje, ale do nemocnice každý všední den směřuje více než šest tisíc lidí. Stovky automobilů, desítky sanitek, záchranky, stovky pacientů pěšky nebo autobusem, jehož dopravně-obslužná funkce je také omezená, protože nemůže zastavit u vstupu do areálu. Ti všichni od nás nemohli dostat informaci o plánovaných omezeních, protože my jsme ji prostě neměli,“ popisuje vzniklé komplikace mluvčí liberecké nemocnice Václav Řičář.

„Představte si, že jedete do nemocnice na vážnou plánovanou operaci, máte nějaký časový plán a na cestě do nemocnice vás kromě několika jiných uzavírek ve městě zdrží další omezení na místě, kde byste to naprosto nečekali,“ upozorňuje Řičář.

K úplnému uzavření Husovy ulice došlo v místě areálu KNL kvůli 4. etapě projektu GreenNet, v rámci kterého dochází k výměně parovodů za úspornější podzemní horkovody.

„Zdůrazňuji, že chápeme nutnost výměny potrubí, ale ohrazujeme se proti způsobu, jak to s námi bylo komunikované. KNL měla přislíbené, že akce tohoto typu budou koordinované na pravidelných poradách. Loni v březnu jsme se připomínali, konkrétně ve vztahu k projektu GreenNet, ale zatím jsme nikam nebyli pozvaní,“ upřesňuje mluvčí.

Náměstek: Nemocnice informaci dostala

Podle libereckého magistrátu však nemocnice informaci dostala. „O plánované úplné uzavírce v Husově ulici město informovalo KNL i další aktéry v území v režimu povolovacích procesů v přenesené působnosti. Zároveň probíhá koordinace i na úrovni zhotovitele této větve projektu GreenNet, což je zároveň tentýž zhotovitel, který má na starosti výstavbu CUM,“ říká náměstek primátora pro technickou správu a informační technologie Jiří Šolc.

Podle slov Václava Řičáře se však jedná o jiné právní subjekty a informace o úplné uzavírce mohla být vyvěšená maximálně na úřední desce v budově magistrátu. „V době totální digitalizace státní správy to ale jako argument může jen těžko obstát,“ namítá mluvčí.

Nutno podotknout, že je datum uzavírky od 1. března uvedené vedle desítek dalších omezení také na webu města. Trvat by měla až do konce června.

Hrozilo zastavení stavby centra

Kromě provozu samotné nemocnice komplikuje uzavírka také stavbu CUM. Kvůli vzniklým omezením dokonce hrozilo, že by se výstavba nejmodernějšího zdravotnického zařízení v kraji mohla úplně zastavit.

„Veškeré zásobování stavby a odvoz suti probíhá přes horní, uzavřenou část Husovy ulice, a její kompletní uzavírka tak mohla znemožnit plnění harmonogramu,“ podotýká Ondřej Paclt, tiskový mluvčí společnosti Syner, která se na stavbě podílí.

Nepříjemné překvapení způsobila uzavírka pacientům i personálu především v souvislosti s řadou dalších dopravních omezení v centru města. Vedle dlouhodobých problémů s parkováním je pro auta i tramvaje nyní neprůjezdná také ulice 5. května, a cesta do nemocnice je tak možná už pouze ze směru od Kláštera, který je často zacpaný.

„Za téhle situaci lidé opravdu nejásají. Sice chápou, že za to zaměstnanci nemocnice nemohou, ale občas si na nich zlost vybijí,“ uzavírá Václav Řičář.