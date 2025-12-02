Krajská nemocnice bude po fúzi jednou z největších v zemi. Slibuje dostupnou péči

Podle generálního ředitele KNL Richarda Lukáše, který bude po sloučení řídit i českolipskou nemocnici, je spojení nutné kvůli krizi financování, kterou prožívá české zdravotnictví.
„Mám podezření, že se pojišťovny rozhodly vytvářet tlak na menší nemocnice pomocí úhradové vyhlášky, která jim nehradí spolehlivě veškerou péči, kterou vykonávají. Tyto nemocnice se pak dostávají do ztráty,“ nastínil Lukáš s tím, že by podobný osud čekal pravděpodobně i českolipskou nemocnici.
„My se po fúzi budeme snažit nemocnici uchránit. Nasmlouváme řadu věcí jiným způsobem. Do České Lípy přeneseme procesy, které se u nás osvědčily,“ slibuje.
Cílem sloučení není přinést do České Lípy nové obory medicíny, ale zvýšit výkon. Klíčové bude získat více lékařů. „První rok bude takový přechodný, ale potom už by tam pacienti měli najít dostupnější zdravotní péči. V současné době tam není dostatek lékařů a noví pacienti se nepřijímají,“ přibližuje Lukáš.
Nová spojená nemocnice bude mít necelých pět tisíc zaměstnanců a více než 1 600 lůžek. Rozšířená krajská nemocnice tak bude patřit mezi deset největších nemocnic v Česku.
Do liberecké nemocnice letos přišlo čtyřicet nových absolventů z řad lékařů, což je podle Lukáše rekord mimo pražské nemocnice. S podobným výsledkem počítá do budoucna i v České Lípě.
„Velký celek bude lékařům dávat jistotu. Předpokládám, že tam lidé najdou lékaře, kteří bydlí v okolí, a budou nemocnici vnímat jako vlastní. V Liberci to tak do značné míry máme a nemocnice je v nejlepší kondici, v jaké kdy byla,“ míní Lukáš.
Krajský náměstek pro zdravotnictví Vladimír Richter si myslí, že by se do českolipské nemocnice měla přesunout třeba lůžka následné péče. „Nebo některé typy častých zákroků, což zkrátí čekací lhůty na složitější zákroky v Liberci. Obě spojené nemocnice budou těžit ze silnější pozice vůči dodavatelům i pojišťovnám,“ dodává. Díky tomu bude podle něj možné udržet v kraji špičkovou kvalitu zdravotní péče.
„Pro nás je důležité udržet co nejvíc pacientů z kraje v krajském zdravotnictví. To znamená, aby co nejméně pacientů odcházelo za specializovanou péčí mimo region,“ uvádí hejtman Martin Půta. Českolipská nemocnice je druhým největším zdravotnickým zařízením v kraji, zajišťuje zdravotní péči pro oblast zhruba se 120 tisíci obyvateli.
Ředitel z České Lípy nemocnici opustí
Blížící se fúze už má jasnou organizační strukturu. Ve vedení spojené nemocnice budou působit tři zástupci českolipské nemocnice, mezi nimi třeba primář oddělení ARO Vladimír Nedvěd nebo ředitelka pro ošetřovatelskou péči Dana Šperlíková. Dosavadní generální ředitel českolipské nemocnice Pavel Marek se rozhodl po devíti letech nemocnici opustit.
„Odcházím v etapě, kdy se nemocnice bude měnit, a myslím si, že to nemocnici pomůže. Fúze je jednoznačně dobře a budu ji sledovat,“ potvrzuje Marek, se kterým odchází i někteří další členové managementu.
Všichni českolipští zaměstnanci zároveň dostanou nové smlouvy. „Především ve středním zdravotnickém personálu dochází k navýšení jejich odměn. Dostávají se na úroveň odměňování v Krajské nemocnici Liberec,“ popisuje hejtman. Nemocnice v České Lípě je největším zaměstnavatelem na Českolipsku a šestým největším v kraji.
Podle Půty přinese propojení řadu výhod pro všechny strany. „Nemocnice v České Lípě se stane součástí silnějšího celku, což zlepší její pozici při zajišťování financování, při organizaci zdravotní péče i účelnějším využívání personálu i diagnostických a terapeutických technologií,“ shrnuje Půta. Liberecké nemocnici by fúze měla pomoci lépe rozložit kapacity a investice do zdravotnických přístrojů.
O sloučení nemocnic budou v prosinci ještě kromě krajského zastupitelstva rozhodovat i akcionáři KNL (města Turnov, Frýdlant a Liberec). Za českolipskou nemocnici bude o projektu v roli jediného akcionáře rozhodovat rada kraje. „Pro dokončení schvalovacího procesu bude zapotřebí ještě konečný souhlas valné hromady Krajské nemocnice Liberec, která je svolána na 29. prosince 2025,“ konstatuje Andrea Fulková z tiskového oddělení Libereckého kraje.
KNL přitom už fúzí v minulosti prošla. V roce 2014 se sloučila s turnovskou nemocnicí a o čtyři roky později s frýdlantskou. Kraj chce do budoucna propojovat do jednoho subjektu i další zdravotnická zařízení v kraji.
1. října 2025