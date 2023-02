V Libereckém kraji přibývá zločinů, na vzestupu je kyberkriminalita

V roce 2021 zaznamenali policisté 6586 případů, o rok později o 1813 více. Nejvíce protiprávních skutků se páchá v okrese Liberec, následuje Českolipsko, Jablonecko a Semilsko.

Poslední statistika také hovoří o tom, že se zvýšil o 54 případů počet násilných trestných činů. Množství loupeží však třeba naopak kleslo o třicet, a oproti loňsku se snížil počet vražd, z pěti na dvě.

Nejvýrazněji vzrostly činy v online prostředí. Zatímco předloni strážci zákona řešili celkem 545 případů kyberkriminality, v roce 2022 to bylo již 918. Krajští policisté jsou podle statistik také třetí nejvytíženější v republice.

Krajský ředitel policie Libor Špráchal hovoří o tom, že se čísla vracejí do „předcovidového“ období. „Je to poměrně znatelný nárůst, ale musíme podotknout, že v době pandemie v letech 2020 a 2021 došlo k výraznému poklesu kriminality. Byl menší pohyb obyvatel, více policejních kontrol, jeden čas platil i zákaz cestování mezi okresy. To vše se na tom poklesu projevilo,“ komentuje šéf krajské policie.

Proč je však Liberecký kraj v nárůstu kriminality po Praze a Ústeckým krajem třetí nejhorší, přesně odpovědět zatím nedokáže. „Není k tomu jednoduchý klíč na odpověď, proč tomu tak je právě u nás. Ano, jsou tu sociální dopady na některé lidi, zvýšené náklady na živobytí, což může vést ke kriminálnímu jednání, ale to se děje všude po republice. Nějakou roli jistě hraje i blízkost státních hranic. Hodně má na to vliv i hustota obyvatel, zda se jedná o krajské město nebo nějaké menší,“ vysvětluje Špráchal.

Statistiku ovlivňují opakované krádeže

Upozorňuje také, že hodně statistiku ovlivňují opakované krádeže, ač drobné. „Tyhle věci nám v tom hodně skáčou. Nějaký člověk ukradne něco v obchodě v relativně nízké finanční hodnotě, ale je za stejný skutek z minulosti již pravomocně odsouzen, takže se najednou nedopouští přestupku, ale trestného činu,“ dodává ředitel.

Právě majetková kriminalita je jednou z těch, jež loni vzrostla nejvíce. V roce 2021 šlo o 2698 případů, o rok později již o 4832, což dělá 61,5procentní nárůst. Nejvíce se jedná o krádeže vloupáním. Z 938 skutků jsme v kraji na 1500 případech.

„Zcela ale poklesl nápad trestné činnosti páchané na seniorech formou přímého nebo telefonního kontaktu,“ doplňuje Špráchal.

Jak již bylo uvedeno v posledních letech je tu především boom kyberkriminality. „Je toho strašně velké množství a dochází při tom k poměrně velkým majetkovým škodám. Navíc kyberprostor není až tak hmatatelný, pachatelé často útočí ze zemí z třetího světa, přestože děláme různá opatření a třeba se nám podařilo výrazně snížit nápad této trestné činnosti na seniorech. Důležitou věcí je tyto podvody také medializovat. Aby lidé věděli, že je něco takového možné a dávali si pozor, komu sdělují své citlivé údaje,“ upozorňuje Libor Špráchal.

Mezi nejčastější trestné činy v roce 2022 patřily v Libereckém kraji maření výkonu úředního rozhodnutí, krádeže vloupáním do ostatních objektů, podvody. Za první trojicí následují krádeže v obchodech, ohrožení pod vlivem návykové látky, opilství nebo poškození cizí věci.