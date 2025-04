Podezřelého auta si všimla českodubská policejní hlídka před několika dny v okolí Hodkovic nad Mohelkou.

„Kolem půl jedenácté byli u nájezdu na rychlostní silnici I/35, kde si všimli ve směru od Turnova projíždějícího vozidla Audi Q7 s německou registrační značkou, o němž se domnívali, že by se mohlo jednat o vůz, který je aktuálně v pátrání,“ objasnila policejní mluvčí Dagmar Sochorová.

Jakmile se ale policisté za autem vydali a zapnuli majáky, řidič začal podle očekávání zrychlovat. Z rychlostní silnice následně sjel na křižovatce u Rádelského mlýna ve směru na Jablonec nad Nisou. Svou jízdou přitom ohrožoval ostatní řidiče a přejížděl také do protisměru.

„To už o něm ovšem věděly i další policejní hlídky a ty jablonecké si na něj počkaly na příjezdu do města v ulici Turnovská. Zde policisté využili svého oprávnění a vytvořili z příčně zastaveného kamionu zátaras, za kterým se při okraji vozovky ve směru do Jablonce začala tvořit kolona přijíždějících vozidel,“ popsala zásah policistů mluvčí.

Ačkoliv se ujíždějící řidič vzniklou kolonu ještě snažil předjet, po chvíli pokus o útěk vzdal. Policisté si následně ověřili, že vozidlo bylo skutečně ukradené v Německu, konkrétně v oblasti nedaleko Bodamského jezera. Obviněný s ním tedy ujel téměř 700 kilometrů. Dechová zkouška i orientační test na přítomnost omamných a psychotropních látek byly negativní.

Muž po zadržení následně putoval do vazby v Liberci. „Za spáchání uvedeného zločinu mu nyní hrozí trest odnětí svobody až na šest let, a to s ohledem na hodnotu vozidla, která přesahuje částku 700 tisíc korun,“ dodala Sochorová.