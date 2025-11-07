Vyplašená koza vyběhla na střechu domu, hasiči ji dolů lákali na pamlsky

Ze střechy rodinného domu v Šimonovicích na Liberecku museli hasiči zachránit kozu, která sem vyběhla poté, co ji vyplašil pes. Zkoušeli ji nalákat na pamlsky do záchranného koše, ale zvíře nakonec seběhlo samo.
Koza vylezla na střechu rodinného domu na Liberecku.
Koza vylezla na střechu rodinného domu na Liberecku. | foto: HZS LK

Na hasiče se ve čtvrtek odpoledne obrátila starostka obce Šimonovice Leona Vránová s tím, že na střeše jednoho z rodinných domů v ulici K Preciose je koza. Tu však nebylo možné dostat bezpečně dolů na zem.

Hasiči zachraňovali psa ze střechy domu, na žebříku k němu vyzdvihli i majitele

Na místo proto zamířili hasiči z Liberce. „Po příjezdu zjistili, že přežvýkavec se uvelebil v prostoru nad střešním oknem v přibližně čtyřmetrové výšce nad zemí a odmítá se pohnout. Zvíře pravděpodobně uteklo svým majitelům. Při toulkách jej vyplašil štěkající pes, a proto se rozhodlo pro úprk na střechu,“ uvedla mluvčí hasičů Jaroslava Benešová.

Koza vylezla na střechu rodinného domu na Liberecku.

Hasiči přistavili k domu automobilový žebřík AZ 40 z liberecké stanice s cílem nalákat zvíře do záchranného koše.

„Jako sladkou návnadu zkoušeli využít mrkev, jablko a další dobroty. To však selhalo. Nakonec byly zásadní výrazné reflexní pásky na zásahových oděvech, kterých se zvíře bálo, a následně za asistence hasičů seskákalo zpět na pevnou zem,“ zmínila Benešová. Zvíře poté zabezpečila starostka obce společně s obecními pracovníky.

