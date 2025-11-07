Na hasiče se ve čtvrtek odpoledne obrátila starostka obce Šimonovice Leona Vránová s tím, že na střeše jednoho z rodinných domů v ulici K Preciose je koza. Tu však nebylo možné dostat bezpečně dolů na zem.
Na místo proto zamířili hasiči z Liberce. „Po příjezdu zjistili, že přežvýkavec se uvelebil v prostoru nad střešním oknem v přibližně čtyřmetrové výšce nad zemí a odmítá se pohnout. Zvíře pravděpodobně uteklo svým majitelům. Při toulkách jej vyplašil štěkající pes, a proto se rozhodlo pro úprk na střechu,“ uvedla mluvčí hasičů Jaroslava Benešová.
Hasiči přistavili k domu automobilový žebřík AZ 40 z liberecké stanice s cílem nalákat zvíře do záchranného koše.
„Jako sladkou návnadu zkoušeli využít mrkev, jablko a další dobroty. To však selhalo. Nakonec byly zásadní výrazné reflexní pásky na zásahových oděvech, kterých se zvíře bálo, a následně za asistence hasičů seskákalo zpět na pevnou zem,“ zmínila Benešová. Zvíře poté zabezpečila starostka obce společně s obecními pracovníky.