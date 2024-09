Vzácnou madonu z kostela odnesl farář. Vysoké chce významnou památku zpět

Mnoho nechybělo a o vzácném církevním artefaktu by dnes nikdo nevěděl. Místní farář Milan Matfiak odvezl Vysockou madonu pryč, ta je přitom podle tradice vázána na místo vzniku. V tomto případě nálezu.

„Dřevěná madona byla nalezena, nebo spíš vykopána ve sklepě ve Vysokém. V domě, který patřil rodu Petrušků. Není jasné, jestli to byl majetek místního kostela, nebo někoho z bohatších měšťanů, ale je pravděpodobné, že do kostela madonu kdosi ukryl za třicetileté války,“ vysvětluje příběh památky historik Michal Jakl, který je zároveň rodák z Vysokého nad Jizerou.

Stáří madony, která byla podle tradice nakopnuta motyčkou, se dá jen těžko určit. Je ale jisté, že jde o gotickou památku. „Před několika lety byla odvezena do olomoucké nemocnice na rentgen. Z dendrologického zkoumání vyplývá, že památka pochází minimálně ze čtrnáctého století,“ řekl Jakl.

Na otázku, jestli taková památka je vázána na místo svého vzniku, odpověděl zcela jasně. „Místní špatně nesli, když byla dvakrát odvezena na to zkoumání,“ dodává historik.

„S panem farářem nejsou dobré zkušenosti“

Kdy madonu farář odvezl, není jasné. Místo ní ale dal do kostela svaté Kateřiny Alexandrijské pouhou fotografii. A po městě tak kolovaly zvěsti, že ji kdosi ukradl.

„Po madoně jsem samozřejmě pátrala a zjistila jsem, že se nachází v Litoměřickém biskupství. Nevím, co si o tom mám myslet. Otevřeně říkám, že s panem farářem ve městě nejsou dobré zkušenosti a kulturní akce pořádáme jinde,“ říká starostka Vysokého Lucie Vaverková Strnádková.

Redakce MF DNES se obrátila na Litoměřické biskupství s žádostí o vyjádření.

„Madona se skutečně nachází u nás v depozitáři. Řešilo se dokonce i zhotovení kopie, ale to nedopadlo. Samotného mne mrzí, že ‚hnije‘ v depozitáři,“ říká Dominik Faustus, mluvčí Litoměřické diecéze, který zároveň hájí postup faráře.

„Farář je odpovědný za faru a její majetek. Tato madona je nesmírně vzácná památka, nedá se v případě krádeže ničím nahradit,“ uvedl Faustus s tím, že způsob, jakým to bylo provedeno, je sporný. „O problémech na faře a stížnostech víme a celá situace mne mrzí. Pokud mám hovořit za sebe, tak jsem pro rychlé vyřešení situace,“ připustil Faustus.

Boj o madonu pokračuje

Město Vysoké nad Jizerou je připraveno o madonu bojovat a nesmírně vzácnou památku chce zpátky a v originální podobě.

„Do budoucna chceme i nadále usilovat o získání madony zpět, rádi bychom ji umístili do našeho Vlastivědného muzea, které letos prochází částečnou rekonstrukcí,“ sděluje starostka, která by vyšla vstříc i kostelu a kvůli návratu památky by neváhala investovat.

„Nemáme problém naše muzeum zabezpečit tak, aby madonu nikdo neodcizil. A pokud by se měla vrátit do kostela, kam teoreticky patří, tak jako město zaplatíme i zabezpečení kostela,“ plánuje Vaverková Strnádková.

Z vyjádření faráře kostela, kde se madona původně nacházela, vyplývá, že snahám města není příliš nakloněn. „Pro kostel nikdo moc nedělá. Když mi odejde na pravdu boží pět farníků, tak tu nikdo nezůstane. Je tu málo farníků, a proto mi to nedává adekvátní koeficient, aby tu byla,“ sděluje farář Milan Matfiak. „Nechci odmítat dobrou vůli města, ale nedává mi to smysl,“ dodává.

Otázka, co bude se vzácnou madonou, a jestli se vrátí zpátky do Vysokého nad Jizerou, je stále otevřená. Na tahu je nyní Litoměřické arcibiskupství, které se staví spíše na stranu města.