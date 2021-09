Teplárenský komín v Jablonci půjde k zemi, desítky lidí čeká evakuace

„Komín už zkrátka nepotřebujeme. Nabízeli jsme ho lezcům z nedaleké arény, ale ani oni nechtějí být nositeli nákladů, které jsou spojeny s dalším provozem. Jsou to stovky tisíc korun za rok. Zájem neprojevili ani mobilní operátoři. Komín navíc není v úplně dobrém technickém stavu,“ vysvětlil důvody demolice předseda představenstva společnosti Jablonecká energetická Milan Kouřil.

Do komínu se tak pustila demoliční četa v čele se střelmistrem. „Komín v současnosti zdobí 250 vrtů, do kterých se umístí rozbušky. Celkem jde o 75 kilogramů dynamitu,“ přiblížil střelmistr Vladimír Pravda.



Právě on bude mít poslední slovo, než pověřený pracovník komín o hmotnosti více než deset tisíc tun odpálí. K tomu slouží speciální zařízení se dvěma tlačítky.

„Vždy se jedná o dva knoflíky, které se zmáčknou současně, aby nemohlo dojít k nechtěnému odstřelu,“ zmínil Pravda.

Pád by měl podle propočtů trvat sedm sekund. Cílem je, aby konstrukce dopadla na torza budov někdejšího areálu. „Jejich střechy napustí hasiči vodou. Tím se sníží prašnost. Poté bude trvat pět až sedm minut, než si prach sedne,“ popsal stavbyvedoucí Vlastimil Soukup.

Nejbližší okolí bude od sobotních sedmi hodin neprodyšně uzavřené. „Nikdo se nesmí pohybovat v ochranném pásmu, které je zhruba dvě stě metrů kolem komínu. Budeme tu mít asi osm psů s psovody, kteří před odstřelem projdou okolí, aby tu skutečně nikdo nebyl,“ přiblížil Soukup.

Lidé z okolí opustí domovy a pracoviště

Kolem areálu nebudou jezdit auta, výjimku budou mít před odstřelem autobusy. K odstřelu by mělo dojít po projetí vlaku, jehož trať vede nedaleko areálu. „Zhruba v devět hodin a deset minut dá střelmistr povel k odstřelu. Tedy za předpokladu, že se neobjeví žádná technická komplikace,“ řekl Soukup.

Kvůli odstřelu bude muset několik desítek lidí opustit domov nebo pracoviště. Na místě nebudou ani žádná oficiální místa pro diváky.



„Já bych spíše lidem doporučoval, aby se vzdálili na různá místa v Jablonci, odkud bude vidět lépe než z těsné blízkosti. Lidé se po odstřelu sice budou moci podívat blíž, na místo pádu se ale nedostanou, protože je to pořád staveniště a my nemůžeme riskovat, že se tam někomu něco stane,“ dodal stavbyvedoucí.

I podle střelmistra Pravdy by měli návštěvníci dodržovat přísná nařízení. „Na základě statických posudků víme, že konstrukce komínu je narušená. Nelze zcela vyloučit, že se komín zlomí. Podle našich odhadů dojde ke zlomení při vychýlení zhruba třicet stupňů a stane se tak mezi prvním a druhým ochozem. To by mohlo představovat určité riziko. Může ale dojít i k odlomení ochozu, který je relativně lehký a může být stržený větrem někam dál,“ varoval Pravda.

Pokud nevyjde první pokus, celá akce se bude opakovat o hodinu, případně i dvě později. Celkové náklady na demolici by neměly překročit jeden a půl milionu korun. Další využití areálu je zatím v nedohlednu.