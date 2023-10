Liberecká nemocnice má špičkový přístroj na boj s onkologickým onemocněním

Liberecká nemocnice přístroj PET/CT dosud neměla, za jeho pořízení a servis na deset let zaplatí 147 milionů korun. Na koupi získala evropskou dotaci.

S novým přístrojem se zároveň změnilo jméno na pozici primáře oddělení nukleární medicíny. Nově tak oddělení vede primář Jozef Kubinyi, který nahradil Miroslava Jeriniče. Kubinyi má zkušenosti s rozjezdem pozitronové emisní tomografie na vícero pracovištích v republice a v roce 2004 byl několik měsíců ministrem zdravotnictví.

„Pacienti museli s problémy na toto vyšetření jezdívat do Prahy, do Hradce, do Ústí. Čekací doby jsou dlouhé, takže si myslím, že ten přístroj pro obyvatele kraje bude tak tak stačit. Možná do budoucna bude potřeba ještě jeden,“ řekl Kubinyi.

Původně měl pavilon slavnostně otevřít premiér České republiky Petr Fiala a ministr zdravotnictví Vlastimil Válek, ti ale nakonec museli svou účast odříct, a to kvůli dlouhému jednání a hlasování o důvěře vládě v Poslanecké sněmovně.