Přístavba v podobě toalet, šatny a kanceláře ohrožuje provoz hudebního klubu Refresh, který je oblíbeným místem večerní zábavy v Turnově. Část klubu s nejasným vlastnictvím vyústila do právního sporu mezi městem a majitelem klubu Pavlem Fuchsem.
„Město vykupuje pozemky v ulici Koňský trh a chtějí tady do budoucna všechno zbourat. Už na to mají studie, ale mělo by to být třeba za dvacet let,“ popsal Pavel Fuchs s tím, že je žaloba účelová.
Starosta Turnova Tomáš Hocke to odmítá s vysvětlením, že cílem je zjistit vlastnictví hygienického zázemí. „Ctím svobodné podnikání a nezasahuji do něj, pakliže nedochází k rušení veřejného pořádku a stížnostem sousedů,“ reagoval. Fuchs upozornil, že rušení hlukem je v provozovně vyřešené.
Provoz klubu v ohrožení
Do klubu také dorazila předžalobní výzva, podle které musí jeho majitel do měsíce vyklidit právě sporné místnosti, což je v dané lhůtě neproveditelné.
„Nyní už je přímo ohrožen provoz klubu, bez WC těžko můžeme fungovat. Zástupci města nechtějí situaci vyřešit, ale chtějí ukončit, nebo alespoň co nejvíce zkomplikovat, provoz klubu,“ myslí si Fuchs.
„Předžalobní výzva je běžný krok, který je třeba udělat před zahájením soudního sporu,“ vysvětlil Hocke.
Turnov chystá novou čtvrť, vykupuje pozemky
Celý problém s přístavbou vznikl už v roce 2006. Podle Fuchse pochybil stavební úřad, který nezanesl změněný půdorys budovy do katastru nemovitostí, protože to nebylo třeba. Celý areál měl jednoho vlastníka, který ale po čase přešel do insolvence.
„Klub se mi podařilo v elektronické aukci odkoupit. Součástí nabídky byly i fotografie WC a dalších místností ve sporné části. Město zakoupilo vedlejší objekt,“ objasnil počátek sporu Fuchs.
Majitel tvrdí, že o problému město v té době už vědělo, starosta to nepotvrdil. Po rozprodání areálu majitel klubu požádal město o odprodej přístavby. „A to i když jsem provozovnu nabyl v aukci celou. Nechal jsem si vypracovat právní rozbor, podle kterého je v majetku města jen pozemek pod spornou částí,“ upozornil.
Desetkrát víc kontrol
Rada města a následně zastupitelstvo nabídku odmítly. „Město se snaží dlouhodobě posilovat vlastnická práva k nemovitostem na Koňském trhu. Máme tu vizi nové městské čtvrti. V případě odprodeje bychom šli proti této myšlence,“ nastínil Hocke.
Do klubu zároveň za minulý rok přišlo hned deset kontrol. „Kontrola obdobných nočních podniků je na místě, abychom předešli podávání alkoholu mladistvým, distribuci drog. Tím nechci říci, že v Refreshi k takovým věcem dochází. Nemám o tom informace,“ připustil starosta. Fuchs ale tvrdí, že kontroly přicházely na udání.
„Mám informace, že některé kontroly jsou na udání z městského úřadu,“ pověděl Fuchs. Před rokem 2024 chodily do klubu kontroly jednou nebo dvakrát ročně.
Město chtělo klub koupit
Naposledy se majitel klubu sešel se zástupci města v dubnu letošního roku, kdy mu nabídli odkup celého klubu. „Nabídková cena byla nízká, v hodnotě samotného pozemku. To jsem odmítl. Dále bylo radou města schváleno podání žaloby na určení vlastnictví,“ vylíčil Fuchs. Soudní řízení zatím nezačalo.
„Soudní rozhodnutí o vlastnictví je poslední možností. Pro budoucí generace je důležité, aby bylo vlastnické právo k této nemovitosti zřejmé,“ odůvodnil rozhodnutí starosta Hocke.
Turnov dál kupuje nemovitosti pro novou čtvrť, teď získal bývalý mlýn
Majitel klubu připomněl, že se chtěl domluvit. „Měl jsem za to, že se dohodneme jako normální lidi. Nechápu, proč bychom se kvůli tomu měli soudit. Aktivita v jednání a snaha o konstruktivní vyřešení situace byla vždy z naší strany,“ uzavřel Fuchs.
„I já se domnívám, že jsme ze strany města přistupovali od začátku konstruktivně. Každá strana však hájí trochu jiný zájem, což je pochopitelné,“ přiznal Hocke.
Klub ročně navštíví asi 20 tisíc lidí, kteří přijíždějí i z okolních měst. Podle Fuchse tam nedochází k významným problémům.
To potvrdil i starosta města Turnov, podle kterého klub patří ke standardní vybavenosti většího města. „Kromě občasných potyček s asistencí policie a nepořádku v nejbližším okolí, které se snaží zaměstnanci klubu částečně uklidit, nemám špatné reference,“ přiblížil.