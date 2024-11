Oblíbený klub v Jablonci se loučí, jméno zůstane původním provozovatelům

„Platí to, co jsme řekli v září. Důvody, které nás vedou k tomu v tomto prostoru skončit, zůstávají stejné,“ připomíná nesrovnalosti s městem ohledně financování nutných oprav a inovací v prostorách klubu Martin Bauer mladší, jednatel společnosti Sundisk, která Rampu provozuje.

„Od té doby se ale stala spousta věcí. Hodně lidem asi reálně došlo, co to znamená. Každý koncert je zakončený tím, že je někdo z pořadatelů pozvaný na pódium a tleská mu celý sál,“ zmiňuje Bauer dojemná gesta i vzkazy z posledních dvou měsíců.

„Návštěvníci děkují a připomínají krásné akce, které tu zažili, a stěžují si, že nebudou mít kam za podobnou kulturou chodit. Kapely zase děkují, že tu mohly hrát. Pro ně je Rampa legendární klub, mnoho z nich tu vystupovalo pravidelně a spoustu toho Rampa pro posluchače taky objevila,“ podotýká skromně vedoucí klubu Milena Bauerová.

I přes to všechno ale klub v jabloneckém Eurocentru definitivně končí. Celý tým nicméně připouští, že vidí do budoucna určité možnosti pokračování. „Různí naši podporovatelé, sponzoři a návštěvníci přichází s nápady. A některé z nich jsou opravdu zajímavé, takže platí, že vydechneme, sedneme si na to, a pokud něco vymyslíme, určitě to oznámíme,“ předesílá s úsměvem Bauer.

Vedení města mezitím pro prostory klubu začíná hledat nového nájemce. Stejně jako současní provozovatelé tuší, že je zachování místa tohoto typu pro zdejší kulturní život napříč generacemi velmi důležité.

„Nový provozovatel klubu bude muset pečlivě promyslet, jak zajistit udržitelný provoz a zároveň oslovit dnešní publikum. Je třeba hledat nové cesty a trendy. Město si kvalitní kulturní zázemí zaslouží a já věřím, že něco dobrého skončilo, ale něco dobrého nás také čeká,“ říká Jana Hamplová, náměstkyně primátora pro humanitní oblast.

Koncerty i besedy známých osobností

Jablonecký klub založil v roce 1996 Roman Rákosník. Je jedním z nejstarších převážně hudebních klubů v republice a jeho unikát tkvěl vždy především v pestrém programu, z nějž si vybrali všichni napříč kulturou i generacemi. Od září roku 2006 je Klub Na Rampě součástí jabloneckého Eurocentra, kde působil i po svém založení před rekonstrukcí od roku 1996 do roku 2002.

„Vystoupila tu i spousta besedujících cestovatelů, sportovců a dalších osobností různých zaměření. Moc ráda vzpomínám na povídání s Věrou Čáslavskou, Olgou Špátovou a Sommerovou nebo na úžasné reakce dětí jabloneckých škol při projekcích festivalu dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět. Těšila jsem se na pravidelné pořady hudebního kritika Jiřího Černého a už v roce 2014 tu měl besedu třeba Karel Schwarzenberg k aktuální situaci na Ukrajině a hrozbě Ruska,“ vyjmenovává Milena Bauerová ochutnávku ze zdejšího programu.

A na jaké období vzpomíná hlavní členka týmu klubu vůbec nejraději? „Asi na tu „starou“ Rampu. Devadesátky a vlastně i všechny roky po rekonstrukci až do covidu byly super. Lidé se více bavili, zůstávali dlouho i po akcích,“ vybavuje si.

Neméně silně vzpomíná Bauerová také na koncerty Psích vojáků s Filipem Topolem, Blue Effectu s Radimem Hladíkem, Krausberry, Vypsané fixy nebo třeba Wohnoutů. V hlavě jí utkvěla rovněž jména zahraničních hvězd, jako byl Martin Barre z Jethro Tull, baskytarista Darryl Jones z Rolling Stones nebo Joe Bonamassa a kapely The Dead South, Otava Yo či Skampida.

Dlouhá a úspěšná etapa klubu Na Rampě vyvrcholí závěrečnou akcí s názvem Poslední zhasne již tuto sobotu. Pro velký zájem a lepší organizaci se lístky prodávají v předprodeji v několika vlnách. Jejich cena rostla symbolicky v násobcích stáří klubu od 2,80 korun přes 28 korun až na konečných 280 korun.