Liberec chce být klimaticky neutrální, lidé budou sdílet přebytečnou elektřinu

Krajské město je už více než dva roky součástí mise Evropské unie s názvem 100 klimaticky neutrálních a chytrých měst do roku 2030 a nyní se chystá učinit další významný krok. Do konce letošního roku chce založit energetické společenství, které poslouží ke sdílení elektřiny různých odběrných míst.

„Tento projekt nejenže reflektuje potřebu rozvíjet kapacity města, ale rovněž cílí na posílení spolupráce mezi veřejným a soukromým sektorem, bez které nebude možné dosáhnout klimatických cílů. Díky aktivitám zaměřeným na vzdělávání úředníků, zapojení průmyslu a participaci občanů posilujeme naši schopnost efektivně reagovat na klimatické výzvy,“ vysvětluje cíl projektu náměstek primátora pro energetiku a Smart City Vojtěch Prachař.

„V tuto chvíli evidujeme v rámci naší komunikační platformy, kterou jsme spustili na www.energetika.liberec.cz, 28 žádostí o připojení. Pevně věříme, že se nám to do konce roku povede založit a od 1. ledna bychom mohli na území města začít elektřinu efektivně sdílet,“ nastiňuje náměstek.

Nezávislost na tradičních zdrojích

Projekt sdílené energetiky slibuje občanům částečnou nezávislost na tradičních zdrojích energie. Do její výroby, distribuce a finální spotřeby z obnovitelných zdrojů se může zapojit kdokoliv a bude vědět, odkud energie pochází. Liberec chce do projektu postupně zařadit také fotovoltaické elektrárny, které přibudou nejpozději do konce příštího roku na střechách deseti městských budov.

Například na základních školách Dobiášova a Broumovská jsou panely nainstalované již nyní a v listopadu je čeká zkušební provoz. „Jedná se o ty největší fotovoltaické elektrárny, které tu připravujeme,“ připomíná Prachař.

„Provozu školy se to vůbec netýká, dětí se to nedotkne. Pro nás jako pro vedení je to samozřejmě nějaká úspora. Víme, že zhruba 40 procent by mělo jít přímo do školy,“ upřesňuje ředitel základní školy Broumovská Martin Mikuš.

Deset solárních elektráren by ročně mělo vyrobit kolem 1000 megawatthodin elektrické energie. Město by díky tomu mohlo ročně ušetřit přibližně 3,5 milionu korun. Jejich vybudování vyjde Liberec na více než 24 milionů, z čehož 70 procent nákladů pokryje evropská dotace.

Účast Liberce v projektu s názvem 100 klimaticky neutrálních a chytrých měst do roku 2030 v praxi znamená, že chce být město do šesti let klimaticky neutrální. Snaží se proto o správné nastavení ekosystému města, fungování průmyslu i o spolupráci s občany.