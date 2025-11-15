Stolpersteiny i osudy obětí holocaustu. Ministr ocenil libereckou pedagožku

  8:22,  aktualizováno  8:22
Osudy obětí holocaustu z Liberce, založení tradice pokládání Stolpersteinů či organizace pietních aktů ve spolupráci s Židovskou obcí Liberec. Za vynikající vzdělávací činnost na vysoké škole ocenil ministr školství Kateřinu Portmann, členku katedry historie Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci.
Kateřina Portmann je laureátkou Ceny ministra školství.
Zvětšit fotografii

Kateřina Portmann je laureátkou Ceny ministra školství. | foto: MŠMT

Ministerstvo uvedlo, že Kateřina Portmann ve výuce i v projektech rozvíjí kritické myšlení studujících, jejich schopnost pracovat s historickými prameny a zároveň se věnovat aktuálním tématům, hlavně otázce lidských práv.

„Její schopnost vést studenty k samostatnému vědeckému bádání a následnému přenosu poznatků do veřejného prostoru představuje mimořádnou pedagogickou kvalitu, která by měla být inspirací pro celou akademickou komunitu,“ uvádí se v nominaci Kateřiny Portmann na Cenu ministra školství, mládeže a tělovýchovy.

Portmann stojí například za projektem Návrat domů, v němž se studenti katedry historie pod jejím vedením věnovali výzkumu osudů obětí holocaustu z Liberce. Díky projektu vznikla i monografie „Návrat domů. Po stopách obětí holocaustu v Liberci“, která získala ocenění jako Kniha Libereckého kraje roku 2025 a dostala se i do širší nominace na cenu Magnesia Litera.

Nacisté utrýznili jejich babičku. Švédové přijeli do vily, kde žila

Z další činnosti Kateřiny Portmann ministerstvo ocenilo i zmíněné založení tradice pokládání Stolpersteinů a organizaci pietních aktů v úzké spolupráci s Židovskou obcí Liberec.

„Cílem těchto projektů bylo nejen zprostředkovat nové poznatky o regionálních dějinách, ale také ukázat, že historické vzdělávání může být aktivním nástrojem proti xenofobii a rasismu. Studující se zároveň učí chápat dějiny jako prostor odpovědnosti a občanského jednání,“ doplnila Portmann.

Ocenění ministra školství, mládeže a tělovýchovy patří k nejvyšším uznáním, která mohou vysokoškolští pedagogové v České republice získat.

Autor:
Vstoupit do diskuse