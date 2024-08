Tiskněte jako kartounky, zve muzeum v České Lípě na workshopy spjaté s historií

„Zájemci si mohou potisknout vlastní triko nebo látkovou tašku světlé barvy z domova, nebo si mohou techniku tisku vyzkoušet na naší látce. Vzory jsou různé, nejčastější jsou květy,“ informovala Jana Nastoupilová, vedoucí oddělení výstav. Kapacita workshopu je omezená na 20 osob, zájemci by si proto měli místo včas zarezervovat na e-mailu edukace@muzeumcl.cz.

Kartounky si vydobyly prostor mezi stálými expozicemi. První patro muzea tak vypovídá o jejich slavné historii a seznamuje příchozí při běžné návštěvě i s jednotlivými řemesly – jakými jsou malíř vzorů, tiskař či formař. Komentované prohlídky pak nabízejí hlubší vhled do toho, jak se formy, látky či vzorníky používaly, i doplňující informace o dobových fotkách.

Stopa kartounek je v České Lípě patrná i na autobusových zastávkách, nadto si mohou lidé od června prohlédnout tematickou venkovní výstavu. Konkrétně na náměstí T. G. Masaryka a v jednotlivých lokalitách, kde se budovy kartounek zachovaly.

Znovuobjevená historie

Výstava, která mimo jiné připomíná zapomenuté textilní vzory, bude ke zhlédnutí do konce října. Staré vzory se díky moderní technologii podařilo přenést také na látku, z níž umělkyně z Českolipska ušily šaty. S kartounářskými vzory plánuje město pracovat dál, v budoucnu chce prodávat kolekci předmětů s historickými vzory.

Inspiraci pro venkovní výstavu přinesla výpravná kniha Jaroslava Panáčka – Kartounky v České Lípě v 18. až 20. století, jež činnost a osudy lokálních kartounek uceleně mapuje. Na 317 stranách podrobně vypráví o fenoménu potiskování textilu, jímž severočeské město žilo před dvěma sty lety.

„Tehdy se v České Lípě tiskly kilometry a kilometry potiskovaných látek, které se vyvážely do celé Evropy a do zámoří. Byl to fenomén, který kulturně i společensky ovládal dění ve městě. Poprvé se ho podařilo znovuobjevit a ukázat poměrně dlouhý úsek historie města, na který se takříkajíc zapomnělo,“ shrnul Michal Panáček, předseda Vlastivědného spolku Českolipska, jež spolu s místním muzeem knihu vydal.

Dvacet tisíc forem

Práce na ní trvala podle historika Jaroslava Panáčka zhruba pět let. Z objektů, ve kterých kartounky působily, už jich na Českolipsku zbylo jen pár.

Vlastivědnému muzeu se však podařilo zachovat obrovský fond kartounových vzorníků, jejichž barevnými ukázkami je kniha, již si lze na pokladně vlastivědného muzea koupit za 1 450 korun, protkaná.

„Kromě toho má naše muzeum přes 20 tisíc tiskařských forem na potiskování textilu. Dosud není při tom velkém množství celá sbírka zpracovaná. Pracujeme na tom,“ ujistil Jaroslav Panáček, autor publikace, která letos v kategorii odborná a naučná literatura vybojovala ocenění Kniha roku Libereckého kraje.