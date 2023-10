Dva roky, dva úspěchy. Pro liberecké divadlo získala Thálii herečka Baranová

Ve své děkovné řeči herečka, jež v krajské metropoli působí od roku 2008, ku příkladu zmínila: „Děkuji Herecké asociaci za to, že tu teď mohu stát a držet tak krásnou cenu. Děkuji Šaldovu divadlu, že si mám už patnáct let kde hrát. Děkuji vedení činohry, Kačce, Jirkovi a Lence, za to, že pro mě hledali roli a pak ji našli a já ji teď strašně moc ráda hraji. Pak bych chtěla poděkovat svým hereckým kolegům, protože díky nim jsem to z plínek dotáhla až na královnu,“ uvedla absolventka Janáčkovy konzervatoře v Ostravě.

Doplnila též, že si myslí, že Marie Antoinetta je dobré představení, dobře odvedená práce a že si liberecké divadlo ocenění za tuto hru zaslouží. „A v neposlední řadě děkuji sobě,“ podotkla se smíchem Baranová.

Porota s předsedkyní Janou Paterovou chválila výkon herečky jako nevídaný, a to jak technicky, tak i vnitřně. Mimo jiné ve svém hodnocení uvedla: „Projev Karolíny Baranové je emocionálně nesmírně bohatý, ale také velice promyšlený. Vyniká hlubokým vniknutím do charakteru postavy (...) Neopakovatelným způsobem střídá až groteskní projev s momenty charakterního herectví. Překvapivě a přesně ve chvíli, kdy je to třeba. Nikdy neupadá do stereotypu (...).“

Historické prameny, současné pojetí

Hru Marie Antoinetta připravila s libereckým činoherním souborem hostující režisérka Janka Ryšánek Schmiedtová. Její autor David Adjmi vycházel z historických pramenů, podle režisérky však svou nevšední hrdinku dokáže vnímat současným pohledem.

„Příběh Marie Antoinetty je příběhem současné ženy, která se dostává do velmi nelichotivé situace. Dostává do rukou velkou moc, se kterou neumí zacházet. Je to jako v životě. Není to ale komedie, ale ani tragédie,“ řekla letos v únoru režisérka. Šaldovo divadlo mělo letos více želízek v ohni Thálie. Za činohru širší nominaci získal také Martin Polách, za operu Lívia Obručník Vénosová, za muzikál Jakub Hliněnský a za balet španělská tanečnice Nuria Cazorla García.

Na závěr se sluší podotknout, že samotné sošky Thálie pocházejí také z Libereckého kraje. Jsou dílem sklářů z lindavské huti Ajeto.