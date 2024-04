Kapela Krucipüsk ruší představení, její frontman havaroval na motorce

‼️‼️‼️‼️ BAD NEWS ‼️‼️‼️‼️

Ahoj naši kamarádi, příznivci a všichni krucifans. Máme pro Vás bohužel velmi špatnou zprávu, včera v dopolednedních hodinách měl Tomáš velmi vážnou dopravní nehodu na motorce, odkud ho převezli vrtulníkem do pražské nemocnice, kde podstoupil několikahodinovou operaci. Jelikož nad nim stojej všichni svatí i pekelní, tak nehodu přežil, ale stále je ve vážném stavu... Zatím jsme tedy pochopitelně nuceni zrušit naše veškerá vystoupení na všech akcích d...o konce května a podle vážnosti Tomášova stavu a průběhu rekonvalescence budeme vidět co a jak dál.. Omlouváme se tak všem fans a pořadatelům, kterým jsme tímto způsobili potíže. Děkujeme mockrát všem za podporu a pomoc, které se nám dostává od kamarádů a známých. Držte všichni pěsti posílejte pozitivní energii, ať se co nejdříve může Tomáš vrátit zpět na pódium a zařvat HOVNOZLE!

Krucipüsk