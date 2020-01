Stát zavedl mýto. Kamiony zavalily nezpoplatněné okresky na Českolipsku

„Pozorujeme, že od ledna jezdí přes Mimoň větší počet kamionů, přičítáme to tomu, že se řidiči vyhýbají zpoplatněným úsekům. Oproti předchozí době se stav zhoršil odhadem asi o čtvrtinu,“ řekla místostarostka Mimoně Jaroslava Bizoňová. Mimoň před tímto stavem varovala už dávno, když chtěl starosta na vlastní pěst zamezit kamionů průjezd některými ulicemi.



Problémy mají i jinde. „Počet kamionů se zvýšil, i když zatím ne dramaticky. Předpokládáme ale, že se to výrazně zhorší v průběhu roku. Hlavně, až začnou jezdit polská auta se dřevem napadeným kůrovcem,“ přiblížil starosta Jablonného v Podještědí Jiří Rýdl.

Ničí se nedávno opravená silnice

Kamiony jezdí od Mimoně po silnici druhé třídy číslo 270. Obavy města jsou o to větší, že loni Jablonné dokončilo opravu silnic vedoucích městem.

Oprava vyšla na 58 milionů korun. Z evropského fondu se na stavbu podařilo získat 34 miliony, zbytek platil kraj a město.

„Byli bychom opravdu neradi, kdyby silnici v brzké době zase kamiony zničily,“ doplnil starosta.

Stát zavedl od ledna mýto na silnici první třídy číslo 38 Jestřebí – hranice kraje směrem na Mladou Boleslav a na úseku silnice první třídy číslo 35 Turnov – hranice kraje u Ktové. Aby řidiči zpoplatněné úseky neobjížděli po krajských silnicích, hodlá kraj alternativní trasy osadit značkami se zákazy vjezdů kamionů nad 12 tun.

Omezit značkami tranzitní dopravu chce na úsecích silnic druhé třídy z České Lípy do Zákup a z Jablonného v Podještědí do Mimoně.

Půta: Chyběla dobrá vůle od státu

„Bylo jasné, že řidiči budou zpoplatněné úseky objíždět, teď se to potvrzuje. Přitom stačilo silnici nezpoplatňovat, jen pro to nebyl od státu dostatek dobré vůle. Délka trasy i doba jízdy z České Lípy do Mladé Boleslavi po silnici první třídy je totiž stejná jako přes Zákupy, Mimoň, Ralsko a Jablonné. Pokud si řidiči kamionů dají ještě do navigace, že nechtějí jet po nezpoplatněných úsecích, pojedou jednoznačně přes naše silnice,“ řekl hejtman Martin Půta.

Kraj už vyčíslil, na kolik vyjde „zákazová“ akce na krajských silnicích. Cena za umístění nových značek by se měla vyšplhat na zhruba 3,8 milionu korun bez daně. Cena projektové dokumentace na nové značky je 393 tisíc korun. „O omezení rozhodují příslušné silniční správní úřady, obecní úřady s obcí s rozšířenou působností a dopravní inspektoráty policie,“ podotkl Jan Sviták, náměstek hejtmana pro dopravu.

Policie zatím váhá

Jenže úřady ani policie se zatím k plánu omezit kamiony na krajských silnicích staví zdrženlivě. Projekt na osazení úseků novými značkami má na starosti Krajská správa silnic Libereckého kraje. Žádosti na začátku ledna odeslala na dopravní inspektoráty policie do Děčína, Ústí nad Labem, Mladé Boleslavi, České Lípy a Liberce.

„Zatím jsme se bohužel nesetkali s kladným stanoviskem. Důvodem je podle policie například již existující dopravní značení na jiných úsecích nebo požadavek na statistiku nárůstu dopravy na silnicích nižších tříd,“ dodal Sviták.

Krajská správa silnic oslovila také silniční správní úřad v České Lípě, Děčíně a Mnichově Hradišti.

„Mrzí mě, že se zatím příslušné úřady staví k omezení skepticky. Je to v přímém rozporu s tím, co zaznělo ve slibech od ministra dopravy Vladimíra Kremlíka a od vedoucího Odboru služby dopravní policie Krajského ředitelství policie Libereckého kraje Jaroslava Řeháka. V žádném případě však nechceme, aby se řidiči nákladních automobilů mýtnému vyhýbali a zatěžovali tak silnice nižších tříd,“ uzavřel Půta.