Kamion uvázl v ulici Slovany v pátek kolem poledne. „Řidič nerespektoval dopravní značení a nezvládl se vytočit na železničním přejezdu na Slovanech,“ uvedli mimoňští strážníci na Facebooku.
Všechny vlaky projíždějící tímto místem byly na několik hodin zastaveny. „Pokud jedete vlakem, zvolte jiný druh dopravy,“ doporučovali strážníci.
O situaci informovala na síti X i Správa železnic. Podle její interaktivní mapy se omezení provozu týkalo vlaků z Liberce do Děčína a do Ústí. Provoz na železnici se podařilo obnovit kolem půl druhé odpoledne.
